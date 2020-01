Benvenuto a Bucarest

Sei pronto per l’avventura di UEFA EURO 2020 a Bucarest? Che tu abbia il biglietto o voglia solo partecipare alla festa del calcio che invaderà la città, iniziamo a preparare il viaggio!

📅 Partite all’Arena Națională di Bucarest



Domenica 14 giugno – Gruppo C: Austria - vincente spareggio D o A (18:00 locali)

Giovedì 18 giugno – Gruppo C: Ucraina - vincente spareggio D o A (15:00 locali)

Lunedì 22 giugno – Gruppo C: Ucraina - Austria (18:00 locali)

Lunedì 29 giugno – Ottavo di finale: 1F - 3A/B/C (21:00 locali)