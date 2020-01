Cose da fare a Bilbao

1. Imparare qualche parola di basco: è una delle due lingue ufficiali che si parlano a Bilbao. Curiosità: questa lingua è molto probabilmente la più antica d'Europa e non ha legami con altre lingue del continente.

Getty Images/iStockphoto

2. Mangiare, mangiare e mangiare: non lasciare Bilbao senza aver prima fatto tappa in un bar di pintxos: sono il simbolo della gastronomia basca e in genere vengono consumati all'ora dell'aperitivo.

3. Assaggiare il Kalimotxo: è il cocktail più bevuto d'estate ed è composto da una miscela di vino e cola servita con ghiaccio.

4. Musei: il Distrito de las Artes di Bilbao conta numerosi musei: su tutti il Guggenheim, affiancato dalla scultura “Puppy” di Jeff Koons.

5. Visitare un mercato: il Mercado de La Ribera è il più grande mercato alimentare coperto d'Europa ed è aperto dal lunedì al sabato.

Getty Images/iStockphoto

6. Attraversare il ponte di Vizcaya, patrimonio dell'UNESCO: il ponte di Getxo, che collega Portugalete e Las Arenas, è il primo ponte trasportatore del suo genere. Puoi attraversarlo a piedi o sulla sua gondola basculante da 25 metri, che scorre orizzontalmente sull’impalcato grazie a un sistema di 36 ruote.

7. Azkuna Zentroa: è l’ex deposito di vini di Bilbao, trasformato in centro di cultura contemporanea nel 2010. Entra ed esplora le tante attività e i suoi negozi, meravigliandoti davanti alle sue 43 caratteristiche colonne.

Getty Images



8. Il posto più #Instagrammable: la vetrata a mosaico della stazione di Abando è un posto insolito ma affascinante per scattare una bella foto.

9. Il posto migliore per un panorama spettacolare: fai una breve corsa sulla suggestiva funicolare di Artxanda, che collega la città con l’omonimo monte. La stazione di accesso, Plaza del Funicular, è a pochi passi dal centro: sarai premiato con un panorama incantevole dalla vetta.

Fuori dai sentieri battuti

Getty Images/iStockphoto

🍃 Gite di un giorno

Per rilassarsi prima o dopo una partita, niente di meglio del Parque Natural de Gorbeia, il più grande parco naturale dei Paesi Baschi. Offre tante attività ed è perfetto anche per i bambini. Puoi fare trekking in giornata, visitare le grotte di Mairuelegorreta, ammirare la cascata di Goiuri e, perché no, vedere qualche animale selvatico.

Frasario

ITALIANO - SPAGNOLO Ciao.

Hola. Come sta?

¿Cómo estás? Per favore.

Por favor. Grazie.

Gracias. Due birre, per favore.

Dos cervezas, por favor.