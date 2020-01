Budget

Pur essendo una città relativamente piccola, Bilbao offre numerose soluzioni di pernottamento grazie alla sua popolarità tra viaggiatori e turisti.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 17 €/notte

da 17 €/notte Hotel: da 120 €/notte

da 120 €/notte Appartamenti: da 100 €/notte

da 100 €/notte Hotel di lusso: da 200 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Gli ostelli sono un’ottima soluzione per chi vuole guardare le partite e spendere poco. Bilbao offre diversi ostelli, da quelli più cosmopoliti e curati a quelli più basilari ma altrettanto piacevoli. Se sceglierai di dormire in camerata, ti consigliamo di prenotare al più presto su Booking.com perché i posti si esauriscono in fretta!

💰💰 Hotel 3 stelle

Se preferisci una stanza con bagno privato ma non vuoi eccedere con i costi, su Booking.com troverai più di 40 hotel tre stelle a Bilbao. Puoi anche valutare il pernottamento nelle aree periferiche della città o nei dintorni.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi in comitiva o preferisci assaporare lo stile di vita locale, un appartamento potrebbe essere la scelta migliore. Soggiornare in uno degli oltre 160 appartamenti disponibili su Booking.com è l'ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.

💰💰💰 Hotel di lusso

Bilbao non disdegna il lusso. Eleganti o di tendenza, accoglienti o esclusivi: sulle sponde del fiume Nervión troverai tantissimi hotel a quattro e cinque stelle.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Bilbao ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in quattro aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Se vuoi rimanere a due passi dallo stadio, il quartiere giusto è Indautxu: si trova nel centro di Bilbao ed è a soli 10 minuti a piedi dallo stadio di San Mamés. Indautxu è vantaggioso per due motivi: quando c'è una partita, non dovrai prendere mezzi per andare allo stadio, mentre negli altri giorni avrai tante cose da fare. Anche le strutture disponibili su Booking.com sono molte: oltre 250! Il tragitto da Indautxu allo stadio dura circa 10 minuti a piedi.

📸 Vicino alle principali attrazioni Bilbao è una città vivace e caratterizzata da innovative opere architettoniche del XX secolo: uno degli esempi più lampanti è il museo Guggenheim, con la sua struttura argentea a forma di onda. Se vuoi rimanere comodamente vicino alle principali attrazioni (e allo stadio di San Mamés), pernotta nel 6° distretto di Bilbao, Abando. Prima e dopo la partita, potrai visitare monumenti come la Iglesia de San José o fare un giro sui canali sul “Bilboat”. Booking.com propone oltre 270 strutture ad Abando: prenota subito per scoprire tutte le bellezze della città tra una partita e l'altra. Il tragitto da Abando allo stadio dura circa 20 minuti a piedi.

🎉 Vicino ai locali notturni Il Casco Viejo, l'affascinante centro storico di Bilbao, è perfetto per chi cerca bei posti da vedere ma anche per festeggiare, grazie ai suoi tanti ristoranti e bar. Anche Indautxu è consigliato per uscire la sera: l'area circostante Garcia Rivero è quella che ospita più bar e club. Il tragitto dal Casco Viejo allo stadio dura circa 40 minuti a piedi.