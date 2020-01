Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporto: Aeroporto di Bilbao (BIO)

Distanza dal centro città: 13 km

13 km Aeroporti alternativi: Vitoria, San Sebastián, Santander, Biarritz (Francia) L’aeroporto di Bilbao è lo scalo principale, con frequenti voli diretti per le città spagnole e le principali città europee. Alcune compagnie low cost propongono anche voli per Vitoria, a circa 60 km da Bilbao. Un’altra soluzione è atterrare a Madrid o Barcellona e proseguire per Bilbao in autobus o in treno.

🚆 In treno

Bilbao ha tre stazioni principali, ma quella di Abando è quella dove partono e arrivano i treni a lunga percorrenza da/per Madrid, Barcellona e altre città del paese. Viaggiare in treno è molto comodo e affidabile, dunque è una buona alternativa a un volo diretto per Bilbao. Acquista i biglietti online sul sito ufficiale RENFE cliccando qui.

🚌 In autobus

Tutti gli autobus regionali, nazionali e internazionali arrivano e partono dalla stazione Termibus, accanto allo stadio di San Mamés. Gli autobus a lunga percorrenza permettono di raggiungere Bilbao da molte città spagnole, ma se non hai fretta puoi anche arrivare da Parigi (circa 13 ore) o Lisbona (circa 12 ore). Visita questo sito per conoscere tutti gli operatori e prenota al più presto per sfruttare le migliori offerte.

🚗 In auto

Se vai a Bilbao in auto, tieni presente che la maggior parte del centro sarà chiusa ai veicoli privati e che lo stadio di San Mamés non metterà a disposizione parcheggi durante il torneo. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso il punto di interscambio più comodo e di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici. Maggiori informazioni sui parcheggi saranno disponibili con l’avvicinarsi del torneo.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze



Dalla stazione ferroviaria di Abando allo stadio: circa 25 minuti a piedi

circa 25 minuti a piedi Dall’aeroporto al centro città: 20 minuti in autobus

Trasporti dall’aeroporto

🚍 Autobus

Dall’aeroporto, il centro di Bilbao può essere raggiunto velocemente in autobus in circa 20 minuti.

Un consiglio prezioso: Se hai bisogno di assistenza speciale, contatta l’aeroporto in modo da poter utilizzare il servizio gratuito per passeggeri con mobilità ridotta. All’uscita del terminal dell’aeroporto, i diversamente abili possono prendere gli autobus che conducono all’autostazione Termibus. La maggior parte di questi veicoli ha spazio per due sedie a rotelle e rampa automatica per agevolare la salita.

🚖 Taxi

Un taxi dall’aeroporto al centro costa circa 25-30 euro a seconda del traffico.

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano al livello 0 del terminal. Ricorda che saranno chiuse alcune strade in centro e intorno allo stadio, quindi l’auto non è il mezzo consigliato per muoversi.

Trasporti in città

🚶 A piedi

Non serve preoccuparsi di come muoversi a Bilbao: la città può essere facilmente girata a piedi perché le attrazioni e i monumenti principali sono molto vicini tra loro. Passeggiare per le strade di Bilbao è un ottimo modo di assaporarne la vera essenza.

🚇 Mezzi pubblici

Anche se ti piace camminare, vale la pena fare un giro in metropolitana, che è diventata di per sé un’attrazione. Questo grazie soprattutto all’impeccabile design dell’architetto Norman Foster, autore delle entrate in vetro dette “fosteritos”. La rete è formata da due linee ed è il mezzo più rapido, economico e accessibile per spostarsi in città. Inoltre, è la via di accesso alle spiagge e alle incantevoli città nei dintorni. Buone notizie per chi ama fare le ore piccole: la metropolitana circola fino a tardi il venerdì e tutta la notte il sabato. Puoi acquistare i biglietti singoli presso le biglietterie automatiche delle stazioni; se ti fermi più giorni, è disponibile un pass ricaricabile (barik card) valido anche per i tram e gli autobus di Bilbao.

Un consiglio prezioso: Bilbao è una città molto accessibile, quindi i mezzi pubblici sono un’ottima soluzione per chi ha problemi di mobilità. Tutte le stazioni della metropolitana e la maggior parte degli autobus sono totalmente accessibili e privi di ostacoli per salire a bordo.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. La maggior parte del centro di Bilbao sarà chiusa ai veicoli nelle giornate di incontri. Ti consigliamo di parcheggiare fuori città e di usare i mezzi pubblici.

🚖 Taxi

È facile fermare un taxi per strada, ma ci sono anche molte piazzole in tutto il centro. I taxi muniti di licenza espongono le tariffe all’interno del veicolo e utilizzano sempre il tassametro. Nota: a Bilbao non sono attualmente disponibili servizi privati di ride sharing.