Capocannonieri Italia: Immobile a un passo dalla top 20

Momento d'oro per Ciro Immobile che, nel suo stadio, ha messo a segno il 14esimo centro con la maglia della nazionale nel successo per 3-0 dell'Italia contro la Turchia nella gara d'esordio di UEFA EURO 2020, portandosi ad un passo dalla Top 20 della storia dei marcatori azzurri.

Una rete importante che ha permesso all'Italia di iniziare con una vittoria il torneo: ''E' stato strano risentire il calore e l'affetto del pubblico, ci è mancato davvero tanto. Dedichiamo la vittoria a loro" - ha detto l'attaccante azzurro a fine gara.

Anche sul gruppo azzurro nessun dubbio: ''Siamo una squadra giovane con grande spirito di sacrificio e che sa dove vuole arrivare. Daremo il massimo per i nostri obiettivi. Non nego che prima della gara eravamo molto emozionati, ma poi è andato tutto per il meglio''.

Emozione, spirito e passione. Ingredienti comuni di storia iniziata 110 anni fa e nella quale Ciro Immobile sta entrando di diritto a farne parte grazie ai suoi 14 gol, con vista su cannonieri del calibro di Luca Toni e Gianluca Vialli. Una classifica che vede come miglior realizzatore in assoluto Gigi Riva con 35 reti davanti a Giuseppe Meazza (33) e Silvio Piola (30). Completano la top 5 Roberto Baggio e Alessandro Del Piero con 27 gol a testa.

Di seguito la top 20 completa.

Guarda il gol di Immobile contro la Turchia

I migliori marcatori della Nazionale italiana di calcio

1. Gigi Riva, 35 gol

2. Giuseppe Meazza, 33

3. Silvio Piola, 30

4. Roberto Baggio, 27

4. Alessandro Del Piero, 27

6. Alessandro Altobelli, 25

6. Adolfo Baloncieri, 25

6. Filippo Inzaghi. 25

9. Francesco Graziani, 23

9. Christian Vieri, 23

11. Sandro Mazzola, 22

12. Daniele De Rossi, 21

13. Paolo Rossi, 20

14. Roberto Bettega, 19

14. Alberto Gilardino, 19

16. Luca Toni, 16

16. Gianluca Vialli, 16

18. Gino Colaussi, 15

18. Julio Libonatti, 15

18. Angelo Schiavio, 15

21. Ciro Immobile, 14