Qualificazioni UEFA EURO 2020: chi è alle fasi finali?

QUALIFICATE PER EURO 2020:

Austria

Belgio

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Inghilterra

Finlandia

Francia

Galles

Germania

Italia

Olanda

Polonia

Portogallo

Russia

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Gruppo A

Classifica: Inghilterra (21 punti), Repubblica Ceca (15), Kosovo (11), Bulgaria (6), Montenegro (3)



• Inghilterra: qualificata, primo posto nel girone

• Repubblica Ceca: qualificata

• Kosovo: andrà agli spareggi come vincente del Gruppo D3 di UEFA Nations League

• Bulgaria: andrà agli spareggi come miglior piazzata della Lega C ma il percorso non è ancora definito

• Montenegro: eliminato

Gruppo B

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lituania - Ucraina 0-3

Classifica: Ucraina (20), Portogallo (17), Serbia (14), Lussemburgo (4), Lituania (1)



• Ucraina: qualificata, primo posto nel girone

• Portogallo: qualificato

• Serbia: andrà agli spareggi come vincente del Gruppo C4 di UEFA Nations League

• Lussemburgo: eliminato

• Lituania: eliminata

Gruppo C

Classifica: Germania (21) Olanda (19), Irlanda del Nord (13), Bielorussia (4), Estonia (1)

Giornata 10: martedì, Olanda - Bielorussia, Germania - Irlanda del Nord

• Germania: qualificata, vincitrice del girone

• Olanda: qualificata

• Irlanda del Nord: andrà agli spareggi come miglior piazzata della Lega B di UEFA Nations League ma il percorso non è ancora definito• Bielorussia: andrà agli spareggi come vincente del Gruppo D2 di UEFA Nations League

• Estonia: eliminata

Gruppo D

Classifica: Svizzera (17), Danimarca (15), Repubblica d’Irlanda (12), Georgia (8), Gibilterra (0)

• Svizzera: qualificata, primo posto nel girone

• Danimarca: qualificata

• Repubblica d’Irlanda: andrà agli spareggi come miglior piazzata della Lega B ma il percorso non è ancora definito

• Georgia: andrà agli spareggi come vincitrice del Gruppo D1 di UEFA Nations League

• Gibilterra: eliminata

Gruppo E

Classifica: Croazia (17), Galles (14), Slovcchia (13), Ungheria (12), Azerbaigian (1)



• Croazia: qualificata da prima del girone

• Galles: qualificato

• Slovacchia: disputa gli spareggi come migliore piazzata della Lega B

• Ungheria: andrà agli spareggi come miglior piazzata della Lega C ma il percorso non è ancora definito

• Azerbaigian: non può più qualificarsi attraverso le qualificazioni europee

Gruppo F

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Spagna - Isole Faroe 4-0

Classifica: Spagna (26), Svezia (21), Norvegia (17), Romania (14), Isole Faroe (3), Malta (3),



• Spagna: qualificata da prima del girone

• Svezia: qualificata

• Norvegia: agli spareggi come vincitrice del Gruppo C3 di UEFA Nations League

• Romania: agli spareggi come miglior piazzata della Lega C ma percorso non ancora definito

• Isole Faroe: eliminata

• Malta: eliminata

Gruppo G

Classifica: Polonia (25), Austria (19), Macedonia del Nord (14), Slovenia (14), Israele (11), Lettonia (3)



• Polonia: qualificata da prima del girone

• Austria: qualificata

• Macedonia del Nord: disputa gli spareggi come vincitrice Gruppo D4

• Slovenia: eliminata

Israele: disputa agli spareggi come miglior piazzata nella Lega C ma il percorso non è ancora definito

• Lettonia: eliminata

Gruppo H

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Francia - Albania 4-1

Classifica: Francia (25), Turchia (23), Islanda (19), Albania (13), Andorra (4), Moldavia (3)



• Francia: qualificata, prima del girone

• Turchia: qualificata

• Islanda: disputa agli spareggi come miglior piazzata nella Lega A

• Albania: eliminata

• Moldavia: eliminata

• Andorra: eliminata

Gruppo I

Classifica: Belgio (30), Russia (24), Scozia (15), Cipro (10), Kazakistan (10), San Marino (0)



• Belgio: qualificato, vincitore del girone

• Russia: qualificata

• Scozia: disputa gli spareggi come vincente del Gruppo C1 di UEFA Nations League

• Cipro: eliminato

• Kazakistan: eliminato

• San Marino: eliminato

Gruppo J

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Finlandia - Italia 1-2

Classifica: Italia (30), Finlandia (18), Grecia (14), Bosnia ed Erzegovina (13), Armenia (10), Liechtenstein (2)

Giornata 10: 18 novembre – Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina - Italia-Armenia, Grecia-Finlandia

• Italia: qualificata, vincitrice girone

• Finlandia: qualificata

• Grecia: eliminata

• Bosnia-Erzegovina: disputa gli spareggi come vincente del Gruppo B3 di UEFA Nations League

• Armenia: eliminata

• Liechtenstein: eliminato