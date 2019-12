Informazioni utili

1. Controlla che il passaporto sia valido per almeno sei mesi dalla data del viaggio. Per sapere se ti serve il visto Schengen, clicca qui.

2. In Spagna, i residenti nell’Unione europea possono usufruire del roaming gratuito. I tifosi provenienti da altre nazioni sono invitati a controllare le tariffe con il proprio operatore telefonico. Bilbao mette a disposizione un’ampia rete Wi-Fi, “BILBAO WIFI”, con oltre 200 hotspot gratuiti.

3. Fuso orario locale: UTC+1, ovvero:

Londra: -1 ora

Copenhagen, Roma, Monaco: +/- 0 ore

Bucarest: +1 ora

San Pietroburgo: +2 ore

Baku: +3 ore

4. La valuta locale è l’euro (€). In generale, le carte di credito sono ampiamente utilizzate in Spagna, ma può essere utile avere un po’ di contanti per le piccole spese. A Bilbao non dovresti problemi a trovare un bancomat in centro o in aeroporto.

5. La maggior parte dei supermercati e dei negozi è aperta dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 20:00, con pausa pranzo dalle 13:30 alle 16:30 circa. Normalmente, i negozi nelle aree più turistiche e i principali centri commerciali sono aperti tutto il giorno, dalle 10:00 alle 22:00 circa.

6. In genere, in Spagna la mancia non è prevista, ma se il servizio merita puoi lasciarla a tua discrezione. In questo caso, di norma si lascia un 5-10% del totale.