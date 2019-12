Budget

In generale, Baku è una destinazione piuttosto economica per la tua avventura a UEFA EURO 2020: se vuoi risparmiare, offre molte strutture a prezzi accessibili. Tuttavia, la capitale dell’Azerbaigian non è estranea al lusso, quindi potrebbe essere perfetta per viziarsi un po’ senza spendere troppo.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 4€ / notte

da 4€ / notte Hotel: da 24€ / notte

da 24€ / notte Appartamenti: da 25€ / notte

da 25€ / notte Hotel di lusso: da 90€ / notte

* Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

💰 Ostelli

Baku sta diventando una meta sempre più gettonata per chi viaggia con lo zaino in spalla: gli ostelli sono in aumento e possono essere molto vantaggiosi. Tuttavia, la qualità può variare, quindi ti consigliamo di verificare le strutture e i servizi offerti. Booking.com propone 13 ostelli versatili a Baku: se vuoi risparmiare, prenota al più presto per assicurarti un posto.

💰💰 Hotel

Se alle camerate preferisci la privacy di una stanza tutta per te, Booking.com offre più di 40 hotel tre stelle a Baku. Troverai di tutto: dagli alberghi più semplici a quelli in stile occidentale (leggermente più cari).

💰💰 Appartamenti

Nel centro di Baku sono disponibili tantissimi appartamenti per turisti, che possono essere ideali se viaggi in famiglia o con una comitiva numerosa. Booking.com propone oltre 850 appartamenti: se sei veloce, puoi fare un vero affare!

💰💰💰 Hotel di lusso

Preferisci una vacanza nel lusso? Negli ultimi anni, a Baku è aumentata l’offerta di hotel di prestigio, molti dei quali offrono una splendida vista della città. Per visualizzare i 32 hotel disponibili in questa categoria, basta selezionare la casella “5 stelle” su Booking.com.

Consigli utili per prenotare

Un consiglio prezioso Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Guida ai quartieri

Se è la tua prima volta a Baku e non sai dove alloggiare, continua a leggere! Abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Chi vuole rimanere il più vicino possibile allo stadio può cercare una sistemazione intorno alla stazione di Koroglu. Le strutture non sono numerose, ma puoi utilizzare la mappa di Booking.com per visualizzare tutte quelle vicine allo stadio. Allontanandosi un po’ c’è l’area circostante la stazione della metropolitana Nariman Narimanov: è a metà strada fra lo stadio e il centro e conta numerosi hotel.

📸 Vicino alle principali attrazioni Baku è una città in rapida crescita che alterna opere architettoniche antiche e contemporanee. Se vuoi rimanere al centro di tutto questo, pernotta a Yasamal: potrai passeggiare nello Yasamal Rayon Parkı, cenare in uno dei tanti ristoranti e sfuggire alla calura pomeridiana rifugiandoti nel centro commerciale Baku Mall. Il tragitto da Yasamal allo Stadio Olimpico di Baku richiede circa 55 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni Se la tua priorità e fare bagordi, scegli la zona settentrionale del quartiere di Sabayil, sulle rive del Mar Caspio. I viaggiatori di Booking.com lo considerano il quartiere migliore per uscire la sera a Baku. Goditi una tiepida serata sul mare ed esplora i tanti bar, club e ristoranti che si trovano direttamente sulla riva. Booking.com propone oltre 497 strutture a Sabayil: prenota subito per essere a due passi dalla festa. La zona nord di Sabayil si trova a circa un’ora dallo Stadio Olimpico di Baku con i mezzi pubblici.

✈️ Vicino all’aeroporto Non sono molte le strutture disponibili vicino all’aeroporto di Baku: se preferisci pernottare qui, ti consigliamo di prenotare al più presto. Ma anche se visiti la città per una sola partita e vuoi subito raggiungere la destinazione di UEFA EURO 2020 successiva, non preoccuparti: alloggiare in centro è un’ottima alternativa perché i collegamenti con l’aeroporto in autobus o in taxi sono veloci e affidabili.