Non è mai troppo tardi per dare sfogo alla creatività e pensare a cosa indossare durante le partite di UEFA EURO 2020! Metti in valigia i tuoi costumi più scenografici, le maglie e le bandiere della tua squadra, ma segui sempre le regole dello stadio per evitare delusioni.

Preparativi e bagagli

1. Leggi il programma dello UEFA Festival. UEFA EURO 2020 sarà molto di più di 51 partite da 90 minuti. Dai un primo sguardo alle attività previste in città qui, in modo da poter iniziare a pianificare il tuo soggiorno.

AFP/Getty Images

2. Allo stadio non è consentito portare borse più grandi di un foglio A4. Appoggia la tua borsa su un foglio per controllare che sia delle dimensioni giuste. Si sa, oggi va di moda il minimal...

3. Qual è la prima voce della tua lista bagaglio? Ci auguriamo che sia il biglietto! Ogni spettatore deve averne uno per accedere allo stadio, indipendentemente dall’età. Se hai meno di 16 anni, dovrai essere accompagnato da un adulto. Se hai un biglietto cartaceo, custodiscilo in un luogo sicuro e ricordati di portarlo con te il giorno della partita. Se hai un biglietto elettronico, non dimenticare il telefono e controlla che sia completamente carico.

4. Prepara tutto il materiale per tifare. È il momento di scoprire l’artista che c’è in te: dipingi i tuoi striscioni e prepara le bandiere, che possono avere dimensioni massime di 2,0 x 1,5 metri. Le aste flessibili delle bandiere non devono superare 1 m (lunghezza) per 1 cm di diametro.

AFP/Getty Images

5. Sbizzarrisciti con l’abbigliamento e i travestimenti. Hai un cappello ridicolo che non hai mai osato indossare in pubblico? Un vestito che morivi dalla voglia di mettere ma non ne hai mai avuto la possibilità? È il momento giusto! Se hai uno stile più classico, non preoccuparti: la maglia e la sciarpa della tua squadra andranno benissimo. Ricorda solo che il tuo travestimento non deve camuffare od occultare i tuoi tratti (in particolare il viso) impedendo di riconoscerti.

6. Senza una tesserino stampa, non è consentito introdurre fotocamere o videocamere professionali nello stadio, dunque non stare a ingegnarti su come farla stare nella tua borsa A4. Sono comprese le fotocamere reflex e simil-reflex. In caso di dubbi, non portarla.

7. Un consiglio da vero professionista: acquista un poncho. Sta comodamente in tasca e ti proteggerà da eventuali acquazzoni estivi. Allo stadio non è consentito portare ombrelli, quindi un poncho è l’alternativa perfetta.

AFP/Getty Images

8. È sempre consigliabile avere un piccolo power bank per il telefono, soprattutto se hai un biglietto elettronico. Servirà anche per l’app di UEFA EURO 2020, la tua fidata compagna di viaggio per tutto il torneo, per non parlare di tutte le foto e i video che condividerai su Instagram.

9. Allo stadio non è consentito introdurre alimenti e bevande, ma all’interno avrai a disposizione molti punti vendita. Leggi anche la nostra guida per sapere quali specialità devi assolutamente provare in città!