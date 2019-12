Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporto: Haydar Aliyev International Airport (GYD)

Distanza dal centro città: 24 km L’aeroporto di Baku ha ottenuto la prestigiosa certificazione a cinque stelle ed è stato premiato più volte come migliore della Comunità degli Stati Indipendenti.

🚆 In treno

I treni notturni collegano regolarmente la città con la Russia e l’Ucraina. Un altro treno notturno collega Baku con Tbilisi (Georgia) in circa 12 ore. Ci sono anche diversi treni alla settimana da/per Mosca e San Pietroburgo, ma le circa 70 ore di viaggio potrebbero essere troppe per il tuo programma. La stazione centrale di Baku è il principale snodo ferroviario della città, con servizi nazionali e internazionali. È a pochi passi dalla stazione della metropolitana 28 May.

🚗 In auto

L’Azerbaigian ha due autostrade principali ed entrambe toccano Baku. Una è quella che procede da est a ovest e collega Baku con la Georgia; l’altra è quella che va da nord a sud e collega la Russia e l’Iran passando da Baku. Se noleggi un’auto all’estero, verifica che il tuo contratto ti permetta di attraversare il confine e informati sulle regole della strada in Azerbaigian. L’uso dell’auto per andare allo stadio è sconsigliato, perché sono previste chiusure stradali intorno all’impianto e ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival. Inoltre, nelle giornate di incontri non saranno disponibili parcheggi per veicoli privati.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze

Dalla stazione centrale di Baku allo stadio: 20 minuti in metropolitana

20 minuti in metropolitana Dall’aeroporto al centro città: 30 minuti con la navetta aeroportuale

Trasporti dall’aeroporto

Getty Images

🚇 Mezzi pubblici

La navetta è in funzione 24 ore su 24 e collega l’aeroporto con il centro (stazione della metropolitana 28 May / stazione ferroviaria centrale), con una fermata alla stazione della metropolitana di Koroglu nei pressi dello Stadio Olimpico. Il tragitto dura circa 30 minuti, ma i tempi di percorrenza potrebbero aumentare a causa del traffico. I biglietti possono essere acquistati presso i chioschi BakuCard al terminal 1.

🚖 Taxi

I taxi collegano l’aeroporto internazionale Heydar Aliyev con il centro in circa 30 minuti e costano 30 AZN (15 euro). È sufficiente richiederne uno all’interno del terminal e seguire i cartelli “Official Taxi” all’uscita. È possibile pagare in contanti o con carta di credito. Inoltre, le app che permettono di richiedere un taxi a Baku funzionano perfettamente.

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano all’interno dall’aeroporto, ma ricorda: è prevista la chiusura di alcune strade intorno ai luoghi che ospiteranno lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, i parcheggi sono limitati. È meglio scegliere i mezzi pubblici o il taxi.

Un consiglio prezioso: L’aeroporto di Baku offre un servizio gratuito per passeggeri con esigenze speciali. Clicca qui per maggiori informazioni sui servizi di viaggio e di cortesia per passeggeri diversamente abili e con mobilità ridotta.

Trasporti in città

Getty Images

🚇 Mezzi pubblici

Baku ha tre linee di metropolitana che permettono di raggiungere comodamente lo stadio, la stazione ferroviaria principale, il terminal degli autobus e le attrazioni turistiche più importanti del centro. È considerata una delle metropolitane più economiche del mondo ed è integrata da una vasta rete di autobus.

Un consiglio prezioso: A Baku, tutti gli autobus e i taxi bianchi in stile londinese sono accessibili in sedia a rotelle. La maggior parte delle stazioni della metropolitana è accessibile solo con le scale e le scale mobili.

🚖 Taxi

I taxi alla londinese sono molto utilizzati a Baku, ma ti consigliamo di avere un po’ di contanti per pagare la corsa. Questi taxi sono gli unici a utilizzare il tassametro: meglio verificare prima di salire a bordo. In alternativa, puoi contrattare il prezzo prima del viaggio. Le app per i taxi sono ottime perché consentono di sapere la tariffa esatta in anticipo.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, i parcheggi saranno limitati.