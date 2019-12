Informazioni utili

Getty Images/iStockphoto



1. Per entrare in Azerbaigian, quasi sicuramente ti servirà il visto (guarda l’elenco dei paesi che non lo richiedono). Controlla che il passaporto sia valido per almeno sei mesi dalla data del viaggio. Per UEFA EURO 2020 sarà prevista una procedura semplificata per richiedere il visto. Torna regolarmente su questa pagina per aggiornamenti.

Getty Images/iStockphoto



2. Se hai in programma di soggiornare nel paese per più di 15 giorni, dovrai registrarti utilizzando i servizi messi a disposizione del governo dell’Azerbaigian.

3. Controlla le eventuali tariffe di roaming del tuo operatore telefonico. Il Wi-Fi è diffuso negli hotel e nei ristoranti, ma per essere sempre connesso puoi valutare l’acquisto di una SIM locale in aeroporto o in centro. In caso di emergenza puoi chiamare il 112, operativo in tutta Europa e disponibile gratuitamente in tutte le città che ospitano UEFA EURO 2020.

4. Fuso orario locale: UTC +4, ovvero:

Regno Unito, Irlanda e Portogallo: -4 ore

Amsterdam, Roma, Monaco: -3 ore

Bucarest: -2 ore

San Pietroburgo: -1 ora

Getty Images/iStockphoto



5. La valuta locale è il manat (AZN). Un euro equivale a circa 1,9 AZN (luglio 2019). A Baku prevale ancora il contante, ma per fortuna i bancomat sono abbondanti in tutta la città. Per cambiare le banconote più grandi, prova a chiedere in hotel.

6. Acquisti non stop a Baku: i centri commerciali sono aperti fino a tardi, sette giorni su sette.

7. La lingua ufficiale è l’azero, molto simile al turco, ma se parli inglese o russo non dovresti avere problemi.