Come arrivare

Lo stadio si trova nella zona sud di Amsterdam e fa parte di un moderno complesso di uffici.

🚇 Mezzi pubblici

Durata del tragitto dal centro città: circa 15 minuti

circa 15 minuti Durata del tragitto a piedi dalla fermata allo stadio: circa 5 minuti

I mezzi pubblici sono la soluzione più rapida ed efficiente per arrivare allo stadio, quindi sono molto consigliati! Saranno disponibili navette speciali. Torna presto su questa pagina per maggiori dettagli.

❗ Nota:

Nelle giornate di incontri, la disponibilità di parcheggi per veicoli privati sarà limitata. Inoltre, sono previste diverse chiusure stradali intorno allo stadio. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso un punto di interscambio e di utilizzare i mezzi pubblici. Per i taxi valgono le stesse considerazioni: a causa delle chiusure stradali e di altre deviazioni, le aree di discesa potrebbero essere molto lontane dallo stadio, quindi sconsigliamo questo mezzo di trasporto.

Getty Images

Stadio accessibile

🚗 Come arrivare e parcheggiare

Durante la richiesta dei biglietti per diversamente abili, i tifosi hanno avuto la possibilità di indicare la necessità di un permesso per il parcheggio. Questi permessi verranno assegnati in prossimità del torneo: l’ufficio biglietti ti invierà un’e-mail appena le procedure saranno completate. Ricorda che è disponibile solo un numero limitato di permessi: anche se ne hai richiesto uno, non possiamo garantire che tutte le richieste vadano a buon fine.

Nelle giornate di incontri, inoltre, sono previsti servizi di trasporto per spettatori in sedia a rotelle e visitatori con problemi di mobilità. Comunicheremo tutti i dettagli appena possibile, dunque controlla regolarmente questa pagina.

Getty Images

🏟️ Strutture e servizi di cortesia