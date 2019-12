Informazioni basilari

Nome: Johan Cruijff ArenA

Capienza: 54.000 posti a sedere

Inaugurazione: agosto 1996

Squadra di casa: Ajax

Distanza dal centro: circa 10 km

Curiosità Lo stadio è stato il primo in Europa con tetto scorrevole.

Nel 2018, il nome dello stadio è diventato Johan Cruijff ArenA in onore dell’ex giocatore e allenatore dell’Ajax, nato ad Amsterdam e scomparso a marzo 2016.

Prima del torneo del 2020, lo stadio subirà un’importante ristrutturazione per ammodernare le strutture e migliorare l’accesso per i tifosi.

📅 Partite alla Johan Cruijff ArenA



Domenica 14 giugno – Gruppo C: Olanda - Ucraina (21:00 locali)

Giovedì 18 giugno – Gruppo C: Olanda - Austria (21:00 locali)

Lunedì 22 giugno – Gruppo C: vincente spareggi D o A - Olanda (18:00 locali)

Sabato 27 giugno – Ottavo di finale: 2A - 2B (18:00 locali)





⚽ Storia dello stadio: ricordi questo gran gol alla Cruijff ArenA?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights UEFA EURO 2000, 21/06/2000: Francia – Olanda 2-3

Boudewijn Zenden segna il gol della vittoria per la squadra di Frank Rijkaard, che rimonta due volte e scavalca la Francia nel Gruppo D.