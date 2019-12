Cose da fare ad Amsterdam

Getty Images/iStockphoto



1. Saltare in sella: ad Amsterdam ci sono più di 800.000 biciclette, ovvero più bici che abitanti! Andare in bici ad Amsterdam è uno stile di vita, agevolato da un’imbattibile rete di piste ciclabili e da un territorio sempre pianeggiante. Amsterdam è costantemente in testa alla classifica delle città più ciclabili del mondo: niente di meglio delle due ruote per esplorarne le strade, i canali e le attrazioni.

2. Perdersi nell’arte a Jordaan: passeggiare per le vie di Jordaan, spesso indicato come il quartiere più incantevole di Amsterdam, è come tornare indietro nel tempo. Ex quartiere operaio, Jordaan è caratterizzato da strette vie e casette tipiche, che lo rendono uno dei quartieri più ricercati di Amsterdam. Qui troverai numerose gallerie d’arte, negozi di antiquariato, cortili con giardino, bar e ristoranti d’atmosfera.

3. Prendere un traghetto per Amsterdam Noord: molti turisti non si avventurano a nord della stazione di Amsterdam Centraal, ed è un peccato, considerando la vivace scena culturale e i locali sempre più numerosi dove mangiare o bere qualcosa in riva al lago IJ. Una breve traversata in traghetto (gratuita) ti permetterà di scendere in vari punti, tra cui il centro eventi NDSM: troverai locali alla moda, frequenti festival ed eventi vari.

Una foto panoramica della parte antica e storica di Amsterdam Getty Images/iStockphoto



4. Un tour dei canali: realizzati nel XVII secolo per contenere la forza del mare, i canali di Amsterdam sono patrimonio dell’Unesco e sono un’immagine da cartolina della città. Ammirarli è bello sia di giorno che di notte, quando i ponti sono illuminati da luci fatate e tutta la zona è avvolta da un’aria di magia.

5. Assaggiare l’aringa cruda: il solo nome potrebbe far rabbrividire i palati meno curiosi, ma chiunque visiti Amsterdam deve assolutamente provarla. Vedrai gli haringhandel (chioschi delle aringhe) servire questa specialità in tutta la città.

Getty Images



6. Degustare birre in un mulino a vento: ad Amsterdam rimangono otto mulini a vento. Il più facile da visitare è Gooyer, nel quartiere di Oostelijke Eilanden (isole orientali). Non si tratta però di un mulino come tutti gli altri, perché ai suoi piedi c’è il Brouwerij‘t IJ, un premiato birrificio artigianale con grande terrazza esterna che propone una visita guidata di 30 minuti con degustazione.

7. Mangiare in uno dei 30 ristoranti di un ex deposito dei tram: situato nel quartiere trendy di Oud-West, De Hallen è un nuovissimo centro per l’arte, l’artigianato, la moda e la gastronomia che occupa un complesso industriale del 1902 rimesso a nuovo. De Hallen ospita un cinema, negozi, un boutique hotel e lo straordinario Food Hallen: un vero paradiso della gastronomia, dove potrai scegliere uno dei tanti ristoranti che propongono lo street food in chiave gourmet e che circondano un bar centrale.

Getty Images



8. Ammirare le opere di Van Gogh: nessun viaggio ad Amsterdam è completo senza rendere omaggio al maestro Vincent Van Gogh. Il moderno edificio a Museumplein ospita oltre 1000 dipinti, disegni e lettere dell’artista.

9. Svegliarsi con il profumo dei tulipani: è vero, sono un cliché esattamente come gli zoccoli, ma i tulipani sono il simbolo assoluto dell’Olanda. Un viaggio ad Amsterdam non può dirsi completo senza deliziare gli occhi con questi bellissimi fiori. Il posto più famoso per acquistare tulipani e bulbi è il Bloemenmarkt.

10. Il posto più #Instagrammable: puoi fare una foto o un selfie davanti alle scritte “I Amsterdam”. Sono itineranti e puoi inseguirle per tutta la città: per sapere dove si spostano, visita il sito ufficiale.

Fuori dai sentieri battuti

AFP/Getty Images

⚽ Per i tifosi

Con una passeggiata di soli 50 minuti dallo stadio, puoi scoprire quello che gli abitanti del posto chiamano “Cruijfflandia”: il quartiere di Betondorp, dove il giocatore olandese più famoso di tutti i tempi ha tirato i primi calci al pallone. Uno splendido murales alto 10 metri a lui dedicato decora un complesso abitativo all’incrocio tra Wembleylaan e Anfieldroad (sì, queste vie si chiamano proprio così!).

🍃 Gite di un giorno

Zandvoort è una perla nascosta. È una delle spiagge più gettonate di Amsterdam e ospita tanti beach club, ristoranti chic e colorati bar dalle atmosfere bohemienne, con dj e falò. Arrivare ad Amsterdam Beach con i mezzi pubblici è semplicissimo. In treno, occorrono appena 30 minuti dalla stazione di Amsterdam Centraal. La spiaggia di Zandvoort può anche essere raggiunta direttamente con l’autobus numero 80 da Elandsgracht, nel centro di Amsterdam, in circa un’ora.

Frasario