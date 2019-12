Budget

Amsterdam non è la destinazione più economica, ma puoi trovare buone offerte prenotando con largo anticipo e valutando zone più periferiche della città. Poiché la capitale è relativamente piccola e ha un’ottima rete di trasporti pubblici, puoi arrivare in centro in pochissimo tempo.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 24€ / notte

da 24€ / notte Hotel: da 95€ / notte

da 95€ / notte Appartamenti: da 120€ / notte

da 120€ / notte Hotel di lusso: da 300€ / notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Gli ostelli sono un’ottima soluzione per chi vuole guardare una sola partita e spendere poco. Booking.com offre oltre 40 ostelli versatili ed economici ad Amsterdam. E se vuoi unirti ad altri tifosi e festeggiare con loro, molte strutture organizzano eventi social a tema calcistico.

💰💰 Hotel

Se cerchi una struttura che offra un buon rapporto qualità/prezzo e ti permetta di assistere facilmente a EURO 2020, puoi valutare gli hotel nei sobborghi della città. Booking.com propone oltre 143 hotel tre stelle ad Amsterdam. Devi solo scegliere quello perfetto consultando la nostra Guida ai quartieri, prenotarlo e fare il check-in per dare inizio alla tua avventura.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi con un gruppo di amici, la famiglia, il partner o da solo, un appartamento ad Amsterdam è ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.

💰💰💰 Hotel di lusso

Amsterdam ha un’eleganza discreta che si esprime meglio scegliendo uno dei 25 hotel cinque stelle disponibili su Booking.com.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Amsterdam ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Chi vuole rimanere nei pressi dello stadio può scegliere la zona di Amsterdam-Zuidoost. I viaggiatori di Booking.com la suggeriscono perché è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici: l’ideale se vuoi esplorare il resto della città prima e dopo la partita. In questa zona troverai anche il cinema più grande della città e ristoranti che propongono una miriade di specialità etniche, dal fufu africano al sushi. Raggiungere la Johan Cruijff ArenA da Amsterdam-Zuidoost richiede circa 15 minuti in bici e 30 minuti con i mezzi pubblici.

📸 Vicino alle principali attrazioni Con le sue tipiche casette dai tetti a timpano, i canali pittoreschi e un viavai continuo di biciclette, Amsterdam è una città ricca di fascino. Chi desidera soggiornare vicino alle principali attrazioni della città può scegliere il centro, dove si trovano la casa di Anna Frank, Piazza Dam e il Bloemenmarkt. Booking.com propone più di 818 strutture in questa zona, quindi hai solo l’imbarazzo della scelta. Raggiungere lo stadio dal centro di Amsterdam richiede circa 25 minuti con i mezzi pubblici

🎉 Vicino ai locali notturni Se festeggiare ad Amsterdam durante UEFA EURO 2020 è una delle tue priorità, non allontanarti dal quartiere di De Pijp, nell’area di Amsterdam-Zuid. I viaggiatori di Booking.com lo consigliano per uscire la sera grazie agli innumerevoli bar, ristoranti, club ed ex magazzini in cui si organizzano party. Per andare allo stadio da De Pijp occorrono circa 25 minuti con i mezzi pubblici.

✈️ Vicino all’aeroporto Se cerchi soprattutto la comodità, pernotta nel quartiere di Zuidoost, vicino all’aeroporto. Non solo è vicino allo stadio, ma offre anche numerosi collegamenti con i mezzi pubblici, quindi potrai raggiungere qualsiasi punto di Amsterdam con facilità. Se cerchi una veloce via di fuga dopo la partita, visita Booking.com per guardare tutte le strutture disponibili a Zuidoost. Per andare allo stadio da Zuidoost occorrono circa 30 minuti con i mezzi pubblici.