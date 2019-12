Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporto: Aeroporto di Schiphol (AMS)

Aeroporto di Schiphol (AMS) Distanza dal centro città: 13 km Schiphol è il terzo aeroporto più trafficato d’Europa ed è collegato alla città di Amsterdam con mezzi di trasporto rapidi ed economici. Fra questi, i treni da/per le stazioni di Amsterdam Zuid e Amsterdam Centraal e l’autobus diretto per Museumplein (linea 397). L’autobus 300 collega direttamente l’aeroporto con lo stadio.

🚆 In treno

La stazione di Amsterdam Centraal è collegata con treni ad alta velocità da/per Berlino, Francoforte, Bruxelles, Londra e altre città europee. La rete ferroviaria è fitta, affidabile ed economica, soprattutto se acquisti i biglietti con largo anticipo. Puoi acquistarli online sul sito ufficiale NS.

🚌 In autobus

Gli autobus internazionali e nazionali a lunga percorrenza fermano nelle stazioni di Amsterdam Centraal, Duivendrecht e Sloterdijk. Arrivare ad Amsterdam in autobus è economico, comodo (la maggior parte degli operatori offre Wi-Fi, aria condizionata e toilette) e sicuro, ma richiede più tempo che in treno. Prenota il viaggio appena vengono pubblicati gli orari estivi.

⛴️ In traghetto

L’Olanda è un paese marittimo: se arrivi dal Regno Unito, riscopri il lupo di mare che c’è in te e prendi un traghetto notturno. Per le comitive più grandi, è una soluzione molto economica e semplice dal punto di vista logistico, con diversi itinerari disponibili tra Inghilterra e Olanda.

🚗 In auto

Amsterdam è raggiungibile tramite le autostrade A7/A8 da nord, A1 da est, A2 da sud e A4/A5 da sud-ovest. Se vai ad Amsterdam in auto, tieni presente che la Johan Cruijff Arena metterà a disposizione solo un numero limitato di parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso un punto di interscambio e di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze



Da Amsterdam Centraal (stazione ferroviaria principale) allo stadio: 20 minuti in metropolitana

20 minuti in metropolitana Dall’aeroporto al centro città: 17 minuti in treno

Trasporti dall’aeroporto

🚍 Autobus

Puoi prendere l’Airport Express (autobus 397) al terminal degli autobus, appena usciti dal complesso di negozi Schiphol Plaza.

🚆 Treno

La stazione di Schiphol si trova direttamente sotto l’aeroporto. È uno snodo importante della rete ferroviaria olandese e permette di raggiungere quasi ogni destinazione nazionale. Il treno per Amsterdam Centraal ha un tempo di percorrenza di circa 15 minuti.

🚖 Taxi

Un taxi dall’aeroporto al centro costa circa 40 euro, a seconda del traffico.

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano in Schiphol Plaza, nell’atrio principale dell’aeroporto. Ricorda che saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni, e che in città ci sono pochi parcheggi.

Un consiglio prezioso: Sul sito dell’aeroporto di Schiphol è disponibile una dettagliata guida di viaggio per passeggeri diversamente abili e con ridotta mobilità. Puoi anche richiedere assistenza speciale per il tuo arrivo o la tua partenza cliccando qui.

Trasporti in città

🚍 Mezzi pubblici

Amsterdam ha una rete molto efficiente di trasporti, con linee di metropolitana, autobus, tram e traghetti che ti permettono di attraversare tutta la città fino ai sobborghi. Acquista una tessera con chip (OV-chipkaart) presso le biglietterie automatiche GVB, le normali biglietterie o nei supermercati, e caricala con credito sufficiente per una corsa singola. In metropolitana, tram o autobus, non dimenticare di vidimare sia all’ingresso che all’uscita appoggiando la tessera sul lettore.

Un consiglio prezioso: Tutti i veicoli GVB sono accessibili in sedia a rotelle e con passeggino. Per sapere se una fermata è accessibile, puoi pianificare un itinerario sul sito ufficiale.

🚴 Bici

Amsterdam è fatta apposta per le biciclette! Puoi noleggiarne una praticamente ad ogni angolo della città. Ricorda solo di seguire le regole: indossa il casco, usa le piste ciclabili e parcheggia solo nelle aree designate. Grazie a 513 km di piste, la maggior parte delle attrazioni e dei punti di interesse della città è facilmente raggiungibile su due ruote. Tuttavia, è sconsigliato raggiungere lo stadio in bici.

🚖 Taxi

È facile prendere un taxi nelle zone centrali della città. Attualmente, la tariffa base è di 3,19 euro e la tariffa al km è di 2,35 euro. I tassisti devono usare il tassametro e accettare anche brevi corse.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi in centro sono scarsi e possono essere costosi. Inoltre, non saranno disponibili parcheggi allo stadio.