L'Irlanda cerca l'impresa nel Gruppo E

Insieme a Belgio, Italia e Svezia, per la Repubblica d'Irlanda sarà tutt'altro che una passeggiata qualificarsi dal Gruppo E. Ma Martin O'Neill promette: "Daremo tutto".

Reazioni:

Martin O'Neill, allenatore Repubblica d'Irlanda

Il sorteggio non poteva essere più difficile. L'Italia è una squadra di prima fascia, è molto forte e sarà dura. Sarà bello per i tifosi, ma per noi è dura. Giocheremo la prima contro la Svezia a Parigi, avremo molti tifosi al seguito, quindi proveremo di sicuro a vincere. Ora possiamo iniziare a studiare le nostre avversarie, penseremo a cosa fare e speriamo che i nostri piani riescano bene.

Richard Keogh, difensore Repubblica d'Irlanda

Sapevamo che ci sarebbe stata la possibilità di avere un sorteggio duro. Vuoi sempre giocare contro le squadre più forti e i giocatori più forti. E' un sorteggio emozionante con alcune squadre ostiche ma abbiamo dimostrato che nella nostra giornata migliore rendiamo la vita dura a chiunque.

Qualificazioni: terza nel Gruppo D, ha battuto la Bosnia-Erzegovina negli spareggi

Capocannoniere: Robbie Keane (5 gol)

Risultati qualificazioni: G10 V5 P3 S2 GF19 GS7 Pti18, pareggio 1-1 e vittoria 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina negli spareggi

Miglior risultato a EURO: fase a gironi 1988 e 2012

Ultimo EURO: 2012 (fase a gironi)

Partecipazioni a EURO: 2 (1988, 2012)

Repubblica d'Irlanda - Svezia (18.00CET, 13 giugno, Saint-Denis)

EURO G2 V0 P1 S1 GF1 GS2

Mondiale G4 V0 P1 S3 GF3 GS8

Amichevoli G4 V3 P0 S1 GF9 GS6

Era il primo confronto tra le due squadre - senza contare le amichevoli - in 43 anni. La Svezia ebbe la meglio anche nelle qualificazioni per EURO '72 pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 1-0 in Solna grazie al gol di Tom Turesson.

Le due squadre si sono sfidate nel girone di qualificazione per i Mondiali FIFA del 2014. La Svezia ha vinto 2-1 in rimonta a Dublino, grazie alle reti di Johan Elmander e Anders Svensson. Pareggio 0-0 a Solna e nessuna delle due squadre si è qualificata per il Brasile.

Repubblica d'Irlanda - Belgio (15.00CET, 18 giugno, Bordeaux)

EURO G2 V0 P2 S0 GF2 GS2

Mondiale G5 V0 P3 S2 GF7 GS9

Amichevoli G6 V3 P0 S3 GF11 GS14

La gara più recente è stata giocata nel novembre del 1997: in quell'occasione il Belgio ha sconfitto sul punteggio complessivo di 3-2 l'Irlanda nello spareggio per la Coppa del Mondo FIFA 1998. Luc Nilis è andato a bersaglio per i Diavoli Rossi in entrambe le sfide.

Due di quei pareggi – 2-2 a Bruxelles, 0-0 a Dublino – sono maturati nelle qualificazioni per i Campionati Europei UEFA del 1988, quando l'Irlanda ha conquistato per la prima volta la qualificazione a una fase finale. Non ci sono stati successivamente confronti tra le squadre in questa competizione.

Repubblica d'Irlanda - Italia (21.00CET, 22 giugno, Lille)

EURO G3 V0 P0 S3 GF1 GS7

Mondiale G4 V1 P2 S1 GF4 GS4

Amichevoli G6 V1 P1 S4 GF4 GS9

Le due squadre si sono sfidate in occasione di UEFA EURO 2012 a Poznan – primo scontro diretto in una fase finale degli Europei – con l'Italia di Cesare Prandelli che si è imposta sull'Irlanda di Giovanni Trapattoni per 2-0 grazie alle reti di Antonio Cassano e Mario Balotelli.

Era la quarta occasione in cui Trapattoni aveva guidato l'Irlanda contro i suoi connazionali e anche la prima sconfitta: due pareggi nelle qualificazioni per i Mondiali del 2010 e una vittoria per 2-0 in un'amichevole a Liegi.

Un gol di Salvatore Schillaci a Roma era bastato all'Italia per superare l'Irlanda nei quarti di finale dei Mondiali del 1990. Nel torneo di quattro anni più tardi l'Irlanda ha poi battuto gli Azzurri con lo stesso risultato nella fase a gironi grazie alla rete di Ray Houghton.