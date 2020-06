Accadde oggi a EURO: 7 giugno

Svizzera - Repubblica ceca 0-1

(Svěrkoš 71')

Fase a gironi 2008, Basilea

Václav Svěrkoš, subentrato a partita in corso per la Repubblica ceca, rovina la festa alla Svizzera co-organizzatrice firmando l'unico gol della sfida inaugurale dell'edizione 2008 a Basilea.

Svěrkoš firma il gol-partita al 71' contro una Svizzera già indebolita dall'assenza del bomber Alexander Frei, indisponibile per tutto il torneo a causa di un infortunio al ginocchio. Gli elvetici sfiorano il pareggio nel finale con un tiro di Johan Vonlanthen che colpisce la parte bassa della traversa, ma non riescono a evitare la sconfitta all'esordio. In passato almeno una delle squadre organizzatrici si era sempre qualificata per la fase a eliminazione diretta del torneo (dopo l'introduzione della fase a gironi) e la sconfitta di Basilea mette subito in pericolo quel record.

