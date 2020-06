Accadde oggi a EURO: 5 giugno

Italia - URSS 0-0 (l'Italia vince con la monetina)

Semifinali 1968, Napoli



Eliminata dal Mondiale FIFA 1966 dall'Unione Sovietica, l'Italia si trova di fronte lo stesso avversario nelle semifinali degli Europei UEFA 1968 - ma questa volta ha la meglio grazie a un colpo di fortuna.

In una partita giocata in condizioni climatiche sfavorevoli, ci sono poche occasioni ed entrambe le squadre sembrano volersi chiudere in difesa nonostante gli infortuni. Una delle due deve però soccombere, ed è l'Italia a proseguire il suo cammino verso la finale dopo che il suo capitano, Giacinto Facchetti, ha la meglio al lancio della monetina. "Sono andato dal capitano russo", ha spiegato Facchetti. "Siamo andati insieme negli spogliatoi. L'arbitro ha tirato fuori la monetina e ho scelto croce".

