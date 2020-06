Accadde oggi a EURO: 20 giugno

Portogallo - Germania 3-0

(Sérgio Conceição 35', 54' e 71')

Fase a gironi 2000, Rotterdam

La tripletta di Sérgio Conceição vale la terza vittoria di fila nel Gruppo A per lo spettacolare Portogallo che mette fine all'avventura EURO dei campioni d'Europa in carica della Germania.

Il calciatore della Lazio toglie il sorriso alla Germania dopo 35 minuti col gol del vantaggio. Il portoghese poi completa la sua tripletta nel secondo tempo tra gli applausi dello sportivo pubblico di casa.

In una giornata da ricordare per il record presenze in nazionale di Lothar Matthäus, Thomas Hässler e Ulf Kirsten, la Germania esce di scena da UEFA EURO 2000 in maniera mediocre.

