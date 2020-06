Accadde oggi a EURO: 9 giugno

Olanda - Danimarca 0-1

(Krohn-Dehli 24')

Fase a gironi 2012, Kharkiv

Gli orange sono superiori agli avversari per gran parte della partita ma è la Danimarca a sbloccare il risultato a metà del primo tempo con una bella conclusione di Michael Krohn-Dehli. Gli olandesi avevano segnato 22 gol più della Danimarca nelle qualificazioni, ma in questa sfida non riescono ad andare in gol nonostante le tantissime occasioni, molte delle quali sprecate da Robin van Persie.

Altre gare EURO giocate il 9 giugno

