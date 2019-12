Il calendario delle partite di UEFA EURO 2020

I dettagli del programma della fase finale di UEFA EURO 2020 sono stati confermati dopo il sorteggio a Bucarest.

Sorteggio

Gruppo A (Roma/Baku): Turchia, Italia (paese ospitante), Galles, Svizzera

Gruppo B (Copenaghen/San Pietroburgo): Danimarca (paese ospitante), Finlandia, Belgio, Russia (paese ospitante)

Gruppo C (Amsterdam/Bucarest): Olanda (paese ospitante), Ucraina, Austria, vincitore spareggi D o A

Gruppo D (Londra/Glasgow): Inghilterra (paese ospitante), Croazia, vincitore degli spareggi C, Repubblica Ceca

Gruppo E (Bilbao/Dublino): Spagna (paese ospitante), Svezia, Polonia, vincitore degli spareggi B

Gruppo F (Monaco / Budapest): vincitore degli spareggi A o D, Portogallo (campioni in carica), Francia, Germania (paese ospitante)



CALENDARIO PARTITE DI EURO 2020

Orari CET

Fase a gironi

Venerdì 12 giugno

Gruppo A: Turchia - Italia (21:00, Roma)

Sabato 13 giugno

Gruppo A: Galles - Svizzera (15:00, Baku)

Gruppo B: Danimarca - Finlandia (18:00, Copenhagen)

Gruppo B: Belgio - Russia (21:00, San Pietroburgo)

Domenica 14 giugno

Gruppo D: Inghilterra - Croazia (15:00, Wembley)

Gruppo C: Austria - Vincente spareggio D o A (18:00, Bucarest)

Gruppo C: Olanda - Ucraina (21:00, Amsterdam)



Lunedì 15 giugno

Gruppo D: Vincente spareggio C - Repubblica Ceca (15:00, Glasgow)

Gruppo E: Polonia - Vincente spareggio B (18:00, Dublino)

Gruppo E: Spagna - Svezia (21:00, Bilbao)



Martedì 16 giugno

Gruppo F: Vincente spareggio A o D - Portogallo (18:00, Budapest)

Gruppo F: Francia - Germania (21:00, Monaco)

Mercoledì 17 giugno

Gruppo B: Finlandia - Russia (15:00, San Pietroburgo)

Gruppo A: Turchia - Galles (18:00, Baku)

Gruppo A: Italia - Svizzera (21:00, Roma)



Giovedì 18 giugno

Gruppo C: Ucraina - Vincente spareggio D o A (15:00, Bucarest)

Gruppo B: Danimarca - Belgio (18:00, Copenhagen)

Gruppo C: Olanda - Austria (21:00, Amsterdam)



Venerdì 19 giugno

Gruppo E: Svezia - Vincente spareggio B (15:00, Dublino)

Gruppo D: Croazia - Repubblica Ceca (18:00, Glasgow)

Gruppo D: Inghilterra - Vincente spareggio C (21:00, Londra)



Sabato 20 giugno

Gruppo F: Vincente spareggio A o D - Francia (15:00, Budapest)

Gruppo F: Portogallo - Germania (18:00, Monaco)

Gruppo E: Spagna - Polonia (21:00, Bilbao)



Domenica 21 giugno

Gruppo A: Italia - Galles (18:00, Roma)

Gruppo A: Svizzera - Turchia (18:00, Baku)

Lunedì 22 giugno

Gruppo C: Vincente spareggio D o A - Olanda (18:00, Amsterdam)

Gruppo C: Ucraina - Austria (18:00, Bucarest)

Gruppo B: Russia - Danimarca (21:00, Copenhagen)

Gruppo B: Finlandia - Belgio (21:00, San Pietroburgo)

Martedì 23 giugno

Gruppo D: Repubblica Ceca - Inghilterra (21:00, Londra)

Gruppo D: Croazia - Vincente spareggio C (21:00, Glasgow)

Mercoledì 24 giugno

Gruppo E: Vincente spareggio B - Spagna (18:00, Bilbao)

Gruppo E: Svezia - Polonia (18:00, Dublino)

Gruppo F: Germania - Vincente spareggio A o D (21:00, Monaco)

Gruppo F: Portogallo - Francia (21:00, Budapest)

Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze passano il turno

Ottavi di finale





Sabato 27 giugno

1: 2A - 2B (18:00, Amsterdam)

2: 1A - 2C (21:00, Londra)

Domenica 28 giugno

3: 1C - 3D/E/F (18:00, Budapest)

4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Bilbao)



Lunedì 29 giugno

5: 2D - 2E (18:00, Copenhagen)

6: 1F -v 3A/B/C (21:00, Bucarest)

Martedì 30 giugno

7: 1D - 2F (18:00, Dublino)

8: 1E - 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)



Giorni di riposo: 1 e 2 luglio

Quarti di finale

San Pietroburgo ospiterà il primo quarto di finale ©Getty Images

Venerdì 3 luglio

QF1: Vincente 6 - Vincente 5 (18:00, San Pietroburgo)

QF2: Vincente 4 - Vincente 2 (21:00, Monaco)

Sabato 4 luglio

QF3: Vincente 1 - Vincente 3 (18:00, Baku)

QF4: Vincente 8 - Vincente 7 (21:00, Roma)

Giorni di riposo: 5 e 6 luglio

Semifinali

Martedì 7 luglio

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (21:00, Londra)

Mercoledì 8 luglio

SF2: Vincente QF4 - Vincente QF3 (21:00, Londra)

Giorni di riposo: 9, 10 e 11 luglio

Finale

Domenica 12 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (21:00, Londra)