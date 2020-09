Cristiano Ronaldo 'vede' quota 100: i migliori marcatori europei in nazionale

Cristiano Ronaldo è il migliori marcatori europei di tutti i tempi in nazionale con 15 reti di vantaggio su Ferenc Puskás.

Ora c'è solo l'iraniano Ali Daei (109) ad aver segnato più di lui in nazionale nel mondo.

I migliori marcatori europei di sempre in nazionale

Cristiano Ronaldo (Portogallo) – 99 in 164 presenze

Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 gol in 89

Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68

Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137

Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62

Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146

Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 116

Robert Lewandowski (Polonia) – 60 in 112

Imre Schlosser (Ungheria) – 59 in 68

David Villa (Spagna) – 59 in 98

Edin Dzeko (Bosnia ed Erzegovina) - 59 in 108

Jan Koller (Repubblica Ceca) – 55 in 91

Joachim Streich (Germania Est) – 55 in 102

Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120

Romelu Lukaku (Belgio) - 51 in 85

Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38

Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112

Thierry Henry (Francia) – 51 in 123

Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112

Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72

Robin van Persie (Olanda) – 50 in 102

Ronaldo ha segnato quattro gol contro Andorra ©AFP/Getty Images

I gol di Ronaldo in nazionale

In casa e in trasferta

Ronaldo ha messo a segno 47 gol in casa (contando anche UEFA EURO 2004 e la fase finale di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 37 fuori casa e 15 in campo neutro.

Vittorie, pareggi sconfitte

Ronaldo ha segnato in 65 partite del Portogallo, 54 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato cinque pareggi e sei sconfitte.

Coppia, tris e poker

Ronaldo ha segnato 14 doppiette, 9 triplette, due poker e 42 gol singoli.

Gli avversari preferiti

Con la tripletta siglata nella sfida del 14 novembre 2019, la Lituania è diventata la sua vittima preferita con sette gol. Cinque gol di Ronaldo sono arrivati contro Andorra, Lettonia, Armenia, Lussemburgo e Svezia, mentre Estonia, Isole Faroe, Olanda e Ungheria ne hanno subiti quattro. L'attaccante non ha mai segnato contro Francia, Germania, Italia e Inghilterra.

Record

Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 40

Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 9 (al pari di Michel Platini)

A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 4

Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 78

Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 30

Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta

Dati aggiornati al 7 settembre 2020