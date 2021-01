Capitani azzurri: Buffon davanti a tutti

Il fuoriclasse portiere italiano - già detentore del primato di presenze con la nazionale (176) - è il giocatore che in azzurro ha disputato più partite con la fascia da capitano al braccio, davanti all'ex compagno Fabio Cannavaro.

Il capitano del trionfo azzurro alla Coppa del Mondo FIFA 2006, nonché vincitore del Pallone d'Oro nello stesso anno, era primo da solo in graduatoria grazie alle 79 partite disputate con la fascia al braccio. Con la sua ultima presenza in maglia azzurra, in amichevole contro l'Argentina nel 2018, Buffon è diventato solo al comando di questa speciale classifica.

CAPITANI AZZURRI: PIÙ PARTITE CON LA FASCIA AL BRACCIO

©Getty Images

1. Gianluigi Buffon (1997-2018) - 80 presenze da capitano

2. Fabio Cannavaro (1997-2010) - 79 presenze da capitano

3. Paolo Maldini (1998-2002) - 74 presenze da capitano

4. Giacinto Facchetti (1963-1977) - 70 presenze da capitano

5. Dino Zoff (1968-1983) - 59 partite da capitano

6. Giuseppe Bergomi (1982-1998) - 33 presenze da capitano

7. Franco Baresi (1982-1994) - 31 presenze da capitano

8. Adolfo Baloncieri (1920-1930) - 28 presenze da capitano

9. Renzo De Vecchi (1910-1925) - 26 presenze da capitano

10. Giampiero Boniperti (1947-1960) - 24 presenze da capitano