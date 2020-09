Sorteggio qualificazioni EURO 2020

Sono state confermate le fasce per il sorteggio di domenica 2 dicembre a Dublino per le qualificazioni a UEFA EURO 2020, che verrà trasmesso in diretta streaming.

TUTTO SUL SORTEGGIO DELLE QUALIFICAZIONI

Le fasce

Fascia UEFA Nations League (4): Svizzera*, Portogallo*, Olanda*, Inghilterra*

Prima fascia (6): Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia

Seconda fascia (10): Germania, Islanda, Bosnia-Erzegovina*, Ucraina*, Danimarca*, Svezia*, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

Terza fascia (10): Slovacchia, Turchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia*, Norvegia*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israele

Quarta fascia (10): Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia*

Quinta fascia (10): ERJ Macedonia*, Kosovo*, Bielorussia*, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia, Gibilterra, Isole Faroe

Sesta fascia (5): Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

*Sicure di andare almeno agli spareggi dopo la vittoria nei rispettivi gironi di UEFA Nations League

Come sono state formate le fasce?

Tutte le squadre della UEFA Nations League sono state classificate dal 1° al 55° posto dopo la fine della Fase Leghe di martedì. Le classifiche individuali della lega sono state stabilite in base alla posizione nel girone, ai punti conquistati, alla differenza gol, ai gol segnati ecc. (vedi 18.01 delle regole per i criteri completi), con le 12 squadre della Lega A posizionate in classifica dal 1° al 12° posto, con le 12 della Lega B dal 13° al 24° e così via.

LE CLASSIFICHE DELLA UEFA NATIONS LEAGUE

Le squadre sono state poi inserite nelle seguenti fasce in base alla loro classifica:

Fascia UEFA Nations League: finaliste della UEFA Nations League (4)

Prima fascia: squadre dal 5° al 10° posto (6)

Seconda fascia: squadre dall'11° al 20° posto (10)

Terza fascia: squadre dal 21° al 30° posto (10)

Quarta fascia: squadre dal 31° al 40° posto (10)

Quinta fascia: squadre dal 41° al 50 posto (10)

Sesta fascia: squadre dal 51° al 55° posto (5)

Tutte le spiegazioni sul sorteggio, comprese eventuali restrizioni non menzionate sotto, possono essere trovate qui.

Le quattro squadre dell'urna della UEFA Nations League verranno sorteggiate in prima posizione nei Gruppi da A a D. Ciò significa che avranno due date libere per giocare le Finali di UEFA Nations League a giugno.

Le squadre della prima fascia verranno poi sorteggiate nelle prime posizioni dei Gruppi da E a J. Le squadre della seconda fascia verranno sorteggiate nelle seconde posizioni dei dieci gironi, e poi il sorteggio continuerà alla stessa maniera per la terza, quarta e quinta fascia per riempire le posizioni 3, 4 e 5. Le squadre della sesta fascia verranno invece sorteggiate nella sesta posizione dei gironi a sei, ovvero dal Gruppo F al Gruppo J.

Come funzionano le qualificazioni?

Le prime due classificate dei dieci gironi si qualificheranno automaticamente a UEFA EURO 2020. I quattro rimanenti posti verranno invece decisi dagli spareggi ai quali accederanno le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (ovvero le quattro vincitrici dei gironi di ciascuna delle quattro divisioni) oppure le squadre successive meglio piazzate della lega.

Se una lega non ha quattro squadre per competere, i posti rimanenti verranno assegnati alle squadre di un'altra lega in base alla classifica generale di UEFA Nations League.

Link utili

Registra il tuo interesse per i biglietti di EURO

Le classifiche di UEFA Nations League

Tutto sul sorteggio delle Qualificazioni Europee

Come funzionano le Qualificazioni Europee

Dove si inseriscono gli spareggi?

Tutto sul cammino verso UEFA EURO 2020

Promozioni e retrocessioni di UEFA Nations League

Tutto su UEFA EURO 2020