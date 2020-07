Sorteggio qualificazioni a UEFA EURO 2020: tutti i gironi

Il sorteggio delle Qualificazioni Europee a UEFA EURO 2020 si è svolto domenica a Dublino. L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo J con Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein.

TUTTO CIO' CHE DEVI SAPERE

I Gruppi di qualificazione a UEFA EURO 2020



Gruppo A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo

Gruppo B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo

Gruppo C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia

Gruppo D: Svizzera, Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Georgia, Gibilterra

Gruppo E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaigian

Gruppo F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Faroe, Malta

Gruppo G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, ERJ Macedonia, Lettonia

Gruppo H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra

Gruppo I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino

Gruppo J: Italia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein

Come funzionano le qualificazioni?

Semplice: ogni squadra gioca due volte con tutte le altre del proprio girone, con le prime due classificate di ogni Gruppo che si qualificano direttamente per le fasi finali. In questo modo vengono decisi 20 dei 24 posti alle fasi finali, con le rimanenti quattro che si qualificano tramite gli spareggi.

Chi va agli spareggi?

A ciascuna Lega (A, B, C e D) di UEFA Nations League è stato assegnato un posto a UEFA EURO 2020. Quattro squadre da ciascuna Lega si sfideranno nelle semifinali a gara unica e nella finale a gara unica (specifiche per EURO) nel marzo 2020. Le vincitrici si qualificheranno a UEFA EURO 2020.

In teoria, agli spareggi vanno le quattro vincitrici di ciascuno girone di ognuna delle quattro Leghe. Però se la vincitrice di un girone di UEFA Nations League si è già qualificata tramite le Qualificazioni Europee, il suo posto va alla squadra con il miglior piazzamento in classifica della propria Lega.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE

Se una Lega non è composta da quattro squadre che possono qualificarsi (ad esempio, se 10 o 12 squadre di Lega A si qualificano direttamente), i rimanenti posti verranno assegnati alle squadre di un'altra Lega, in base alla classifica generale di UEFA Nations League. Questa è la situazione degli spareggi al momento.

Date chiave

21-23/03/19: Giornata uno

24-26/03/19: Giornata due

07-08/06/19: Giornata tre

10-11/06/19: Giornata quattro

05-07/09/19: Giornata cinque

08-10/09/19: Giornata sei

10-12/10/19: Giornata sette

13-15/10/19: Giornata otto

14-16/11/19: Giornata nove

17-19/11/19: Giornata dieci

22/11/2019: Sorteggio spareggi Qualificazioni Europee

01/12/2019: Sorteggio fase finale UEFA EURO 2020

26-31/03/2020: Spareggi Qualificazione Europee

01/04/2020: Ulteriore sorteggio fase finale se necessario

12/06-12/07/2020: fasi finali UEFA EURO 2020

Come si è svolto il sorteggio?

Le squadre sono state divise in sette fasce: la fascia UEFA Nations League, composta dalle squadre che si sfideranno nelle fasi finali del prossimo anno, e le fasce da 1 a 6. Le quattro squadre della fascia UEFA Nations League sono state sorteggiate in prima posizione nei Gruppi A–D - in modo che abbiano due date libere per giocare la fase finale di UEFA Nations League a giugno.

Le fasce sono state determinate dalla classifica generale di UEFA Nations League stilata il 21 novembre.

Le squadre in fascia 1 sono state sorteggiate in prima posizione nei Gruppi E–J. Le squadre in fascia 2 sono state sorteggiate in seconda posizione nei 10 gironi. Il sorteggio è proseguito in modo simile per le fasce 3, 4 e 5, che hanno occupato rispettivamente le posizioni 3, 4 e 5. Le squadre in fascia 6 sono state sorteggiate in sesta posizione nei Gruppi F–J.

C'erano anche altre limitazioni riguardanti le nazioni ospitanti, confronti non ammessi, motivi climatici e limiti di distanza.