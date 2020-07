Quagliarella da record, è il marcatore più vecchio in nazionale

Fabio Quagliarella si porta a casa un altro record. Andato a bersaglio due volte su rigore contro il Liechtenstein, il capitano delle Sampdoria è diventato il giocatore più 'vecchio' a segnare con la maglia dell'Italia.

I record per il gol segnato in età più avanzata con la Nazionale italiana apparteneva precedentemente a Christian Panucci, che a 35 anni e 2 mesi aveva segnato il gol "più vecchio" di sempre della storia degli Azzurri, il 13 giugno 2008 contro la Romania nella fase a gironi di UEFA EURO 2008. Nell'attuale top cinque ci sono due difensori, due attaccanti e un centrocampista.

Marcatori più anziani con l'Italia

A 36 anni compiuti, Fabio Quagliarella è andato a segno con l'Italia ©Getty Images

1. Fabio Quagliarella - 36 anni e 2 mesi (Italia - Liechtenstein 4-0, 26.03.2019, qualificazioni UEFA EURO 2020)

2. Christian Panucci - 35 anni e 2 mesi (Italia-Romania 1-1, 13.06.2008 UEFA EURO 2008)

3. Antonio Di Natale - 34 anni e 7 mesi (Spagna-Italia 1-1, 10.06.2012, UEFA EURO 2012)

4. Fabio Cannavaro - 34 anni e 4 mesi (Italia-Portogallo 3-1, 06.02.2008, amichevole)

5. Andrea Pirlo - 34 anni (Messico-Italia 1-2, 16.06.2013, FIFA Confederations Cup)





Di Natale batte Casillas a UEFA EURO 2012 ©Getty Images

Per quanto riguarda invece la classifica generale dei migliori marcatori di sempre in maglia Azzurra, la strada per arrivare in top 10 è lunga per ognuno dei giocatori attualmente parte della rosa della Nazionale. Gigi Riva è il miglior marcatore di sempre con 35 reti, e chiude la top 10 Christian Vieri, autore di 23 gol. Della rosa attuale il più vicino alla 'doppia cifra' è Giorgio Chiellini con otto reti. Vicino a entrare in top 10 è Daniele De Rossi, a quota 21 gol.

Migliori marcatori con l'Italia

1. Gigi Riva - 35 gol

2. Giuseppe Meazza - 33

3. Silvio Piola - 30

4. Roberto Baggio - 27

4. Alessandro Del Piero - 27

6. Alessandro Altobelli - 25

6. Adolfo Baloncieri - 25

6. Filippo Inzaghi - 25

9. Francesco Graziani - 23

9. Christian Vieri - 23