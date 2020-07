Francia e Inghilterra a valanga, l'Ucraina frena il Portogallo

GRUPPO A

Bulgaria - Montenegrro 1-1

Un rigore trasformato nel finale da Todor Nedelev riporta la sfida in parità dopo il gol segnato al 5' della ripresa da Stefan Mugoša.

Inghilterra - Repubblica ceca 5-0

Raheem Sterling firma una tripletta nel largo successo inglese al Wembley Stadium. L'attaccante del Manchester City apre le marcature nel primo tempo e, dopo un rigore trasformato da Harry Kane, completa il suo tris nella ripresa. Un'autorete di Tomáš Kalas nel finale arrotonda il punteggio.

Cristiano Ronaldo e il Portogallo non sono riusciti a piegare l'Ucraina ©AFP/Getty Images

GRUPPO B

Portogallo - Ucraina 0-0

Per la prima volta nelle ultime 19 gare interne il Portogallo non trova la via della rete. L'Ucraina di Andriy Shevchenko argina bene i lusitani del rientrante Cristiano Ronaldo: Andriy Pyatov si rivela insuperabile tra i pali e nega il gol a CR7, Pepe e André Silva.

Lussemburgo - Lituania 2-1

Gerson Rodrigues firma il gol-partita per il Lussemburgo, che si impone in rimonta contro la Lituania. Fiodor Černych porta in vantaggio gli ospiti, ma Leandro Barreiro firma l'1-1 in chiusura di primo tempo. In avvio di ripresa Rodrigues sigla la rete del sorpasso con una pregevole conclusione a giro.

GRUPPO H

Moldavia - Francia 1-4

Antoine Griezmann brilla nel successo francese in Moldavia. Il capocannoniere di UEFA EURO 2016 apre le marcature su cross di Paul Pogba e regala a Raphaël Varane il pallone del raddoppio su corner. Olivier Giroud e Kylian Mbappé completano il poker, prima del gol moldavo di Vladimir Ambros nel finale.

Andorra - Islanda 0-2

Gli ospiti regalano a Erik Hamrén la prima vittoria da Ct. Birkir Bjarnason apre le marcature di testa su corner a metà primo tempo e a 10' dal fischio finale il subentrato Vidar Kjartansson chiude i conti.

Albania - Turchia 0-2

La Turchia si impone a Shkoder grazie ai gol di Burak Yılmaz al 21' e di Hakan Çalhanoğlu subito dopo l'intervallo.