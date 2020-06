Oggi a EURO: 2 luglio

Francia - Italia 2-1

(Wiltord 90'+4', Trezeguet 103'; Delvecchio 55')

2000 finale, Rotterdam

La Francia diventa la prima squadra a vincere l'EURO da campione del mondo in carica grazie al golden gol di David Trezeguet subentrato dalla panchina.

L'Italia esce distrutta essendo stata in vantaggio a pochi secondi dalla fine, grazie al gol di Marco Delvecchio nel secondo tempo, prima che l'ultimo assalto di Sylvain Wiltord obblighi gli Azzurri all'extra time. Trezeguet completa l'opera dopo che Robert Pirès sfugge sulla sinistra e mette la palla indietro in area per l'attaccante il cui tiro di prima intenzione s'insacca alle spalle di Francesco Toldo.

