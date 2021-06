Accadde oggi a EURO: 13 giugno

Jugoslavia - Slovenia 3-3

(Milošević 67' 73', Drulović 70'; Zahovič 23' 57', Pavlin 52')

Fase a gironi 2000, Charleroi

A tre quarti della propria gara d'esordio nel Gruppo C, la situazione non poteva essere peggiore per la Jugoslavia. In svantaggio 3-0, la squadra era anche rimasta in dieci per l'espulsione di Siniša Mihajlović, ma qualcosa di incredibile stava per accadere: nel giro di sei minuti la partita sarebbe tornata in perfetta parità.

La Slovenia, all'esordio nel torneo, già pregustava il trionfo dopo le reti di Zlatko Zahovič (doppietta) e Miran Pavlin, ma l'espulsione di Mihajlović fa scattare qualcosa: il subentrato Savo Milošević firma una doppietta, inframezzata dal gol di Ljubinko Drulo, e il pareggio si materializza incredibilmente.

