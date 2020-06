Accadde oggi a EURO: 28 giugno

Francia - Portogallo 2-1 (dts)

(Henry 51', Zidane 117' rig; Nuno Gomes 19')

Semifinale 2000, Bruxelles

È Zinédine Zidane su calcio di rigore a tre minuti dallo scadere dei tempi supplementari a decidere la sfida tra Francia e Portogallo in seguito ad un fallo di mano commesso da Abel Xavier sul tiro di Sylvain Wiltord.

Il Portogallo sblocca il risultato dopo 19 minuti di gara al suo primo tiro in porta con Nuno Gomes: da 20 metri di distanza il portoghese calcia in porta trafiggendo Fabien Barthez. La Francia torna in partita e dopo pochi minuti del secondo tempo pareggia con Thierry Henry. In pieno recupero Barthez sventa un colpo di testa di Xavier e nei tempi supplementari è Zidane ad assicurare il successo ai francesi su calcio di rigore.

Clicca qui per saperne di più

Altre gare EURO giocate il 28 giugno

Semifinale 2012: Germania - Italia 1-2