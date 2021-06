Accadde oggi a EURO: 27 giugno

Inghilterra - Islanda 1-2

(Rooney 4'rig.; Sigurdsson 6', Sigthòrsson 18')

Ottavi di finale 2016, Nizza

"Pensavano sarebbe stata una passeggiata nel parco", ha raccontato il Man of The Match, Ragnur Sigurdsson, dopo una delle più grandi sorprese nella storia delle fasi finali EURO: l'Inghilterra eliminata dalla più piccola nazione (in termini di popolazione) ad aver mai raggiunto una fase finale.

La tattica islandese basata sulla difesa bassa e sulle rapide ripartenze fa così una vittima eccellente in Francia. Nonostante il vantaggio iniziale della squadra di Roy Hodgson, gli islandesi a Nizza giocano sui nervi dei loro avversari. Sigurdsson approfitta di un lancio lungo per pareggiare e, poco dopo, Kolbeinn Sigthórsson calcia con precisione all'angolino con Joe Hart che riesce solo a sfiorarla. L'Inghilterra ha quindi 72 minuti per pareggiare ma non ci riesce. Il celebre applauso scandito dei tifosi islandesi scandisce anche l'ultima presenza di Hodgson sulla panchina dell'Inghilterra che si dimette subito dopo la gara.

Highlights EURO 2016: Inghilterra - Islanda 1-2

Clicca qui per saperne di più

Altre partite EURO del 27 giugno

1984, finale: Francia - Spagna 2-0

2004 , quarti di finale: Repubblica Ceca - Danimarca 3-0

2012,semifinale: Portogallo - Spagna 0-0, vittoria Spagna 4-2 ai rigori

2016, ottavi di finale: Italia - Spagna 2-0