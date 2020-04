I gol più veloci a EURO

UEFA.com passa in rassegna i gol più veloci nella storia dei Campionati Europei UEFA, tra cui un paio di reti messe a segno a UEFA EURO 2016.

1.07 – Dmitri Kirichenko (Russia - Grecia 2-1, 20/06/2004)

Kirichenko assiste dalla panchina alle due sconfitte consecutive che estromettono la Russia da UEFA EURO 2004. In occasione dell'ultima e ininfluente gara del Gruppo A, il Ct Georgi Yartsev rivoluziona la formazione e l'attaccante del PFC CSKA Moskva sfrutta al meglio la sua occasione battendo Antonios Nikopolidis dopo appena 67 secondi con una conclusione di destro. Il suo gol rimane tuttora il più veloce di sempre alla fase finale.

Guarda sei dei gol più veloci nella storia di EURO

1:40 – Robert Lewandowski (Polonia - Portogallo 1-1 (3-5 dcr), 30/06/16)

L'attaccante polacco non riesce ad andare a segno nelle prime quattro gare di UEFA EURO 2016. Ai quarti a Marsiglia, però, gli bastano 100 secondi per trovare la porta, finalizzando l’assist dalla sinistra di Kamil Grosicki.

2.00 – Robbie Brady (Francia - Repubblica d'Irlanda, 26/06/2016)

Al 2' della sfida degli ottavi, Robbie Brady regala all'Irlanda il vantaggio dal dischetto spiazzando Hugo Lloris con una trasformazione impeccabile.

2.07 – Sergei Aleinikov (Inghilterra - Unione Sovietica 1-3, 18/06/1988)

Sugli sviluppi di un pallone perso da Glenn Hoddle, Aleinikov avanza per vie centrali e batte Chris Woods. L’URSS segna altri due gol nel secondo tempo e centra la vittoria che la porta in semifinale.

2.14 – Petr Jiráček (Rep. ceca - Grecia 2-1, 12/06/2012)

Tomáš Hübschman piazza un bel pallone tra i difensori greci Kyriakos Papadopoulos e Kostas Katsouranis innescando Jiráček, che pesca l'angolino. Poi arriva il raddoppio di Václav Pilař e i cechi conquistano i primi punti nel Gruppo A.

2.14 – Alan Shearer (Germania - Inghilterra 1-1 [5-6 dcr], 26/06/1996)

La semifinale più attesa comincia col botto. Dopo una bella conclusione di Paul Ince neutralizzata da Andreas Köpke, Shearer firma il suo quinto gol nel torneo sugli sviluppi di un corner calciato da Paul Gascoigne e prolungato da Tony Adams.

2.25 – Michael Owen (Portogallo - Inghilterra 2-2 [6-5 dcr], 24/06/2004)

L'Inghilterra passa subito in vantaggio: Jorge Andrade fallisce il disimpegno su un retropassaggio di testa di Costinha, Owen si avventa sulla palla vagante e la deposita alle spalle di Ricardo. In seguito, il portiere trasforma il rigore decisivo dopo i tempi supplementari e manda i lusitani in semifinale.

2.27 – Hristo Stoichkov (Bulgaria - Romania 1-0, 13/06/1996)

I tifosi devono ancora prendere posto al St James' Park quando Stoichkov approfitta di uno scivolone di Miodrag Belodedici e si incunea nella difesa romena. L'attaccante bulgaro guadagna spazio con una finta e spedisce il pallone alle spalle di Bogdan Stelea con una conclusione mancina.

E per finire …

5.17* – Chus Pereda (Spagna - Unione Sovietica 2-1, 21/06/1964)

Al 6' della finale del 1964, Pereda sfrutta un traversone dalla destra di Luis Suárez e, complice l'intervento a vuoto di Eduard Mudrik, spedisce il pallone in rete.