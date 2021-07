Belgio - Italia, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla in TV e in streaming, ultime notizie, interviste e stato di forma

L'Italia giocherà contro il Belgio nei quarti di finale di UEFA EURO 2020, venerdì 2 luglio alle 21:00 CET a Monaco di Baviera.

Storia della partita

Thorgan Hazard ha regalato la qualificazione al Belgio ai quarti con uno splendido gol dalla distanza che ha eliminato i campioni in carica del Portogallo agli ottavi di finale. La vittoria, tuttavia, è costata caro a Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, usciti per infortunio. La quarta vittoria e il terzo clean sheet, permettono ai Red Devils di presentarsi alla sfida contro gli Azzurri con una certa fiducia indipendentemente dal recupero delle due stelle

L'Italia arriva ai quarti con uno stato d'animo simile dopo aver allungato la striscia di imbattibilità a 31 partite. Gli Azzurri però sono reduci dalla sofferta vittoria contro l'Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale. Come il Belgio, anche l'Italia ha vinto tutte le partite disputate sino a ora a EURO 2020 e sembrano avere trovato la quadratura del cerchio nel momento giusto.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard/Mertens, Lukaku, Carrasco/De Bruyne

Indisponibile: Castagne

In dubbio: E. Hazard, De Bruyne

In diffida: Alderweireld, T. Hazard, Vermaelen

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

In diffida: Nicolò Barella, Giovanni di Lorenzo, Matteo Pessina

L'opinione dei reporter

Alyssa Saliou, reporter Belgio: Le condizioni fisiche di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard stanno destando non poca preoccupazione, essendo entrambi fondamentali per la manovra offensiva belga. L'assenza dei due nel primo tempo contro la Danimarca ha mostrato tutte le difficoltà della squadra nello sviluppo del gioco in maniera fluida. Contro l'Italia si proverà fino all'ultimo per averli a disposizione.

Paolo Menicucci, reporter Italia: La sofferta vittoria negli ottavi di finale ha messo in evidenza tutta la personalità degli Azzurri, dopo che il girone era stato additato da molti addetti ai lavori come troppo abbordabile. Contro il Belgio partiranno da sfavoriti, ma storicamente questa tipo di partite esaltano molto la nazionale italiana. Con un gruppo così coeso e con questa forte identità acquisita, mi aspetto una grande prova da parte dei ragazzi di Roberto Mancini.

Le parole di Ct e giocatori:

Roberto Martínez, Ct Belgio: "Sono certo che l'Italia attaccherà sin dai primi minuti perchè fa parte del suo DNA. Terrà ritmi alti e non dovremo farci cogliere impreparati. Quello contro il Portogallo è stato un quarto di finale anticipato e abbiamo speso molto in quella gara. Fortunatamente abbiamo avuto i giorni necessari per recuperare al meglio".

Thorgan Hazard, centrocampista Belgio: "L'Italia sarà l'avversario più difficile incontrato finora. Ha una striscia di imbattibilità molto lunga e ci farebbe piacere interromperla. Ha uno stile di gioco che potrebbe adattarsi meglio alle nostre qualità rispetto alla sfida con il Portogallo. Ama giocare a calcio e dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che ci concederanno".

Stato di forma (la più recente per prima)

Belgio: VVVVVP

Italia: VVVVVV