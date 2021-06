Svizzera - Spagna, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Svizzera affronta la Spagna ai quarti di finale di UEFA EURO 2020 venerdì 2 luglio alle 18:00 CET a San Pietroburgo.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Probabili formazioni

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

Squalificati: Xhaka

Diffidati: Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranović, Mbabu, Rodríguez, Schär

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

Squalificati: none

Diffidati: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres, Rodri

L'opinione dal campo

Vladimir Petković, allenatore Svizzera: "La partita contro la Francia è stata quasi troppo emozionante. Tutti i miei giocatori hanno dato il 120%. Probabilmente è stata una delle migliori partite di sempre della mia squadra. Avremo bisogno di una prestazione simile contro la Spagna nei quarti di finale".

Granit Xhaka, capitano Svizzera: "Tutti gli svizzeri possono essere molto, molto orgogliosi. Abbiamo fatto la storia contro la Francia. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra. Possiamo sognare. Siamo ancora nel torneo. Conosciamo la Spagna, abbiamo giocato contro di loro qualche mese fa, ma abbiamo bisogno dello stesso carattere, della stessa grinta che abbiamo mostrato contro la Francia".

Luis Enrique, allenatore Spagna: "Sono pronto per partite come [la vittoria per 5-3 contro la Croazia] se ne avremo un'altra, ma non sono sicuro che la mia famiglia o i tifosi la pensino allo stesso modo! Non giocheremo nemmeno a palla lunga, calcio difensivo se giocare come facciamo noi porta partite divertenti. Difendiamo solo cercando di controllare la palla e giocare".

Ferran Torres, attaccante Spagna: "La gente diceva che la Spagna non poteva segnare, ma non l'ho mai pensato. Quando lavori sodo, ottieni ricompense. Non mi interessa chi affronteremo nei quarti di finale. Andremo in qualsiasi partita credendo di dipendere da noi stessi, guidati da orgoglio e ambizione".

Unai Simón, portiere Spagna: "Il quarto di finale dipende da noi, non dai nostri avversari. Non importerebbe se fossero Francia, Svizzera, Ucraina: siamo qui per vincere, quindi dobbiamo affrontare e battere i migliori".

Ultimi risultati (dal più recente)

Svizzera: PVSPVV

Spagna: VVPPVV