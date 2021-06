Svezia - Ucraina, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Svezia affronta l'Ucraina agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020 lunedì 29 giugno alle 21:00 CET a Glasgow.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Ucraina - Svezia: ricordi di EURO 2012

Probabili formazioni

Svezia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Diffidati: Danielson, Lustig, Olsson

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Indisponibili: Popov (polpaccio)

In dubbio: Zubkov (polpaccio)

Diffidati: Shaparenko, Sydorchuk

L'opinione dal campo

Janne Andersson, Ct Svezia: "Ho riunito i giocatori e ho detto loro che non vorrei essere in nessun'altra parte del mondo in questo momento. Riguardo alla partita, siamo consapevoli del fatto che l'Ucraina sia un'ottima squadra e che fa del contropiede uno dei suoi punti di forza. Contro l'Austria ha accusato un pò di stanchezza, ma ora ha goduto di qualche giorno in più di riposo ed arriverà pronta e motivata contro di noi''.

Mykola Shaparenko, centrocampista Ucraina: "Siamo entrati nella storia, ma vogliamo continuare a scriverla. La Svezia è una squadra difficile e dal grande carattere; lotta in ogni metro del campo e ha grandi talenti individuali".

Andriy Yarmolenko, centrocampista Ucraina: "Voglio ringraziare la Svezia [per la vittoria contro la Polonia che ha portato l'Ucraina agli ottavi], ma ora giocheremo contro. Cercheremo di giocare il nostro calcio al meglio che possiamo. Ancora non si è visto quello che possiamo fare".

Georgiy Bushchan, portiere Ucraina: "La fortuna è stata dalla nostra parte [qualificazione grazie al terzo posto] e ora cercheremo di sfruttare questa seconda occasione. La Svezia ha fatto sette punti in un girone molto difficile, quindi merita il massimo rispetto".

Ultimi risultati (dal più recente)

Svezia: VVPVVP

Ucraina: SVSPSV