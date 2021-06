Svezia - Ucraina: storia della partita

Svezia e Ucraina si affrontano agli ottavi di UEFA EURO 2020 ad Hampden Park, Glasgow. L'ultimo confronto ufficiale risale al 2012 ed è particolarmente caro all'attuale Ct Andriy Shevchenko.

• Shevchenko, che nove anni fa andando in gol contro gli svedesi ha suggellato la prima vittoria dell'Ucraina alla fase finale, è oggi Ct e ha portato la sua nazione alla fase a eliminazione diretta per la prima volta. La sua squadra è arrivata dietro Olanda e Austria nel Gruppo C, qualificandosi tra le migliori terze. La Svezia ha invece vinto il Gruppo E davanti alla Spagna.

• La vincitrice affronterà Inghilterra o Germania ai quarti di finale il 3 luglio a Roma.

Precedenti

• L'Ucraina ha fatto il suo esordio assoluto alla fase finale battendo 2-1 la Svezia all'NSC Olimpiyskiy di Kiev alla prima giornata di UEFA EURO 2012. Dopo il vantaggio di Zlatan Ibrahimović (52'), Shevchenko ha pareggiato 3' più tardi e ha realizzato il gol decisivo al 62'.

• Andriy Pyatov e Andriy Yarmolenko giocavano in quella Ucraina mentre Andreas Granqvist, Mikael Lustig e Sebastian Larsson erano tutti titolari nella Svezia.

• I tre punti contro Svezia, però, sono stati gli unici del torneo. L'Ucraina ha perso contro Inghilterra e Francia nel Gruppo D, arrivando terza davanti alla Svezia e salutando EURO 2012.

• È stato il primo e finora ultimo confronto ufficiale tra Ucraina Svezia. Le squadre si erano affrontate tre volte in amichevole, con una vittoria ciascuna e un pareggio.

• Il primo confronto assoluto in Svezia (1 giugno 2008) è stato vinto dall'Ucraina con gol di Serhiy Nazarenko.

• Le squadre si sono poi incontrate nella finale di un torneo amichevole a Cipro il 9 febbraio 2011 e hanno pareggiato 1-1 con reti di Johan Elmander e Marko Dević (rig.), ma l'Ucraina si è imposta 5-4 ai rigori.

• La Svezia ha centrato la prima vittoria contro l'Ucraina al terzo tentativo, 1-0 con gol di Tobias Hysén al 2' di recupero in amichevole a Kharkiv il 10 agosto 2011.

Statistiche EURO: Svezia

• La Svezia partecipa alla fase finale di EURO per la sesta volta consecutiva, la settima in totale. Dopo aver raggiunto i quarti di UEFA EURO 2004 non aveva mai più superato la fase a gironi.

• Quattro anni fa, la squadra di Erik Hamrén è arrivata ultima nel Gruppo E con un punto in tre partite. Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Repubblica d'Irlanda, ha perso 1-0 contro Italia e Belgio.

• Il miglior traguardo raggiunto dalla Svezia nei tornei internazionali è stata la finale di Coppa del Mondo 1958, persa 5-2 contro il Brasile davanti al suo pubblico. A EURO è arrivata al massimo ai quarti dell'edizione 1992, sempre da padrona di casa, e ha perso 3-2 contro la Germania.

• La squadra di Jan Andersson si è qualificata a UEFA EURO 2020 arrivando seconda nel Gruppo F dietro la Spagna con 21 punti in 10 partite (V6 P3 S1). Alla quarta gara ha perso 3-0 contro le furie rosse, eguagliando il suo più ampio margine di sconfitta a EURO. La Svezia ha poi vinto quattro delle sei partite successive (P2), staccando la Norvegia di quattro lunghezze.

• La Svezia ha iniziato UEFA EURO 2020 pareggiando 0-0 contro la Spagna a Siviglia e battendo 1-0 la Slovacchia a San Pietroburgo. Il 3-2 contro la Polonia nello stesso stadio con gol di Viktor Claesson nel recupero ha suggellato il primo posto nel girone.

• Nonostante le due recenti vittorie, la Svezia ha vinto solo tre delle ultime 11 partite alla fase finale di EURO (P2 S6); l'altra è stata il 2-0 sulla Francia alla terza giornata di UEFA EURO 2012.

• Il bilancio della Svezia ad Hampden Park è V1 S2, avendo battuto la Scozia 2-1 alla prima visita (un'amichevole del 1953) ma perdendo le due successive, la seconda delle quali 2-0 il 9 settembre 1981 nelle qualificazioni al Mondiale - unico precedente in gare ufficiali in questo stadio. Ha anche perso 1-0 ad Ibrox, l'altro stadio di Glasgow, nelle qualificazioni per i mondiali dal 1998. L'unica altra trasferta in Scozia è stata anche la più recente e si è conclusa con una sconfitta per 4-1 in amichevole contro i padroni di casa ad Easter Road (Edimburgo) a novembre 2004.

Statistiche EURO: Ucraina

• L'Ucraina, che prima di ospitare il Campionato Europeo UEFA del 2012 insieme alla Polonia non era mai approdata alla fase finale, è alla terza partecipazione consecutiva ma alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

• A UEFA EURO 2016, la squadra allenata da Mykhailo Fomenko è arrivata ultima nel Gruppo C perdendo contro Germania, Irlanda del Nord (entrambe 0-2) e Polonia (0-1).

• La squadra di Shevchenko è arrivata prima nel Gruppo B di qualificazione a UEFA EURO 2020 con 20 punti in otto partite, tre in più del Portogallo campione in carica.

• L'Ucraina è rimasta imbattuta nelle qualificazioni, collezionando sei vittorie e due pareggi. È una delle cinque squadre che non hanno perso nei preliminari di UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (solo vittorie per entrambe, anche nella fase a gironi di questo torneo), Spagna e Danimarca.

• È la prima volta che l'Ucraina si qualifica direttamente a EURO; dopo aver ospitato l'edizione del 2012, ha raggiunto quella del 2016 battendo la Slovenia agli spareggi.

• L'Ucraina è arrivata terza nel Gruppo C di EURO 2020 grazie a un 2-1 sulla Macedonia del Nord a Bucarest alla seconda giornata. Ha esordito con una sconfitta contro Olanda ad Amsterdam (2-3) e ha chiuso con un'altra sconfitta contro l'Austria a Bucarest (0-1).

• Prima di battere la Macedonia del Nord, l'Ucraina aveva perso sei partite su sette a EURO. È stata la prima vittoria alla fase finale dal 2-1 sulla Svezia nella prima gara di UEFA EURO 2012. I due gol di Shevchenko a Kiev erano gli unici segnati dall'Ucraina alla fase finale prima di questo torneo.

• L'unica gara disputata dall'Ucraina ad Hampden Park - e in Scozia - è stata quella di qualificazione a UEFA EURO 2008 persa 3-1 contro la Scozia (ottobre 2007), con gol della bandiera del capitano Shevchenko.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato insieme:

Mikael Lustig e Roman Yaremchuk, Roman Bezus (Gent 2019/20)

Alexander Isak e Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund 2017/18)

• Ruslan Malinovskyi (Ucraina)e Dejan Kulusevski (Svezia) erano di proprietà dell'Atalanta nel 2019/20 ma non hanno mai giocato insieme. Kulusevski ha trascorso la stagione in prestito al Parma e poi è approdato alla Juventus.

• Gustav Svensson ha collezionato 23 presenze fra tutte le competizioni con gli ucraini del Tavriya Simferopol dal 2012 al 2014.

• Vitaliy Mykolenko e Viktor Tsygankov hanno segnato per la Dynamo Kiev nella gara della fase a gironi di UEFA Europa League persa 4-3 in casa del Malmö FF il 28 novembre 2019.

• Lo svedese Filip Helander è un giocatore dei Glasgow Rangers.

• Dejan Kulusevski ha esordito in UEFA Champions League nella prima giornata della fase a gironi 2020/21 quando la sua Juventus ha vinto 2-0 in trasferta contro la Dynamo Kyiv dove militano otto calciatori dell'Ucraina attualmente presenti a UEFA EURO 2020.

• Kulusevski e Ruslan Malinovskyi hanno entrambi segnato in finale di Coppa Italia 2020/21, quando gli svedesi della Juventus hanno battuto gli ucraini dell'Atalanta per 2-1 a Reggio Emilia.

• Victor Lindelöf e Oleksandr Zinchenko giocano entrambi a Manchester ma nelle due squadri rivali: United e City.

Calci di rigore

• Il bilancio della Svezia ai rigori è V1 S1:

5-4 contro Romania, Coppa del Mondo FIFA 1994, quarti di finale

4-5 contro Olanda, UEFA EURO 2004, quarti di finale

• L'Ucraina ha avuto la meglio nell'unico precedente ai rigori:

3-0 contro Svizzera, Coppa del Mondo FIFA 2006, ottavi di finale