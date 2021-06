Anteprima UEFA EURO 2020 Croazia - Spagna: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

La Croazia gioca contro la Spagna negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020, lunedì 28 giugno alle 18:00 CET a Copenaghen.

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Perišić, Petković

In dubbio: Vrsaljko

Squalificato: Lovren

In diffida: Brozović, Ćaleta-Car, Kovačić

Croazia-Spagna: flashback EURO 2016 

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia

In diffida: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres, Rodri

Highlights EURO 2012: Croazia-Spagna 0-1

Le parole dal campo

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "La Spagna ha mostrato qualità vera contro la Slovacchia; è una squadra giovane, veloce e piena d'energia. Basano il loro gioco su un pressing alto con molti passaggi, ma anche noi abbiamo le nostre qualità; non sarà facile neanche per loro. Possiamo tenergli testa. Dovremo ricordare che l'attacco può essere un'arma di difesa".

Mateo Kovačić, centrocampista Croazia: "Ci aspetta una partita difficile. La Spagna è una grande squadra che ama il possesso e vuole imporre il proprio gioco. Sarà importante per noi cercare di avere la palla il più possibile, per togliergli quello che amano di più."

Flashback 2018: Croazia-Spagna 3-2

Borna Barišić, difensore Croazia: "Non c'è molto da dire sulla Spagna; sono fortissimi. Hanno un bel gioco e calciatori di qualità. Sarà dura e impegnativo giocare contro di loro, ma abbiamo fiducia in noi stessi".

Ferran Torres, attaccante Spagna: "La Croazia è vice campione del mondo ed è molto forte. Sappiamo che sarà difficile affrontarli. Per vincere dovremo dare il massimo a Copenaghen".

Dani Olmo, centrocampista Spagna: "Questa è una partita importante e speciale per me [perché giocavo in Croazia con la Dinamo Zagabria]. Ho molti amici nella squadra croata. Sapevo che un giorno avrei giocato nella nazionale spagnola e avrei affrontato la Croazia".

Stato di forma (la più recente per prima)

Croazia: VPSSPV

Spagna: VPPVPV