Francia - Svizzera: storia della partita

La Francia proverà ad allungare la striscia di imbattibilità in gare ufficiali contro la Svizzera quando l'affronterà alla National Arena Bucharest negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

• I campioni del mondo hanno chiuso al primo posto il Gruppo F nonostante una sola vittoria in tre partite e i due pareggi nelle ultime due gare, mentre la Svizzera si è qualificata dal Gruppo A come una delle migliori terze.

• La vincente di questa sfida incontrerà Croazia o Spagna a San Pietroburgo nei quarti di finale del 2 luglio.

Precedenti

Highlights EURO 2004: Francia - Svizzera 3-1

• Il bilancio della Svizzera in 38 gare contro la Francia è V12 P10 S16. Tuttavia in partite ufficiali gli svizzeri non hanno mai battuto Les Bleus (P4 S2).

• L'ultimo incrocio è stato nella fase a gironi di UEFA EURO 2016, quando le due squadre hanno pareggiato 0-0 allo Stade Pierre-Mauroy di Lille nella terza giornata passando entrambe il turno: la Francia come prima del Gruppo A con sette punti mentre la Svizzera come seconda con cinque.

• Dopo 32 amichevoli giocate tra il 1905 e il 2003, la prima partita ufficiale è stata nell'ultima giornata della fase a gironi di UEFA EURO 2004, quando la Francia di Jacques Santini ha battuto la Svizzera di Köbi Kuhn per 3-1. Zinédine Zidane e Thierry Henry (due) hanno segnato i gol dei francesi, mentre Johan Vonlanthen, diventato il più giovane marcatore di sempre in fasi finali EURO a 18 anni e 141 giorni, ha segnato il gol della bandiera della Svizzera.

• Le due nazioni hanno pareggiato due volte nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2006, e poi sono state sorteggiate nuovamente nello stesso girone della fase finale pareggiando 0-0 nella gara d'apertura a Stoccarda.

• Tutt'altra storia nella fase a gironi del Mondiale FIFA del 2014 in Brasile quando la Francia di Didier Deschamps ha travolto per 5-2 la Svizzera di Ottmar Hitzfeld con cinque diversi marcatori. Olivier Giroud, Karim Benzema e Moussa Sissoko sono andati in rete per la Francia mentre Granit Xhaka ha segnato sul finale il secondo gol della Svizzera.

• Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann (entrato dalla panchina) e Paul Pogba erano in campo per la Francia mentre Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Haris Seferović e Admir Mehmedi sono partiti titolari con la Svizzera.

Statistiche EURO: Francia

Guarda la baby photo challenge del francese Giroud

• La sconfitta in finale col Portogallo nel 2016 ha negato alla Francia la possibilità di vincere il suo terzo titolo EURO dopo i trionfi del 1984 e 2000.

Nel 2016, la squadra di Deschamps è arrivata prima nel girone davanti a Svizzera, Albania e Romania, quindi ha battuto la Repubblica d'Irlanda per 2-1 agli ottavi, primo successo nella fase a eliminazione diretta dal 2000. Dopo la vittoria contro l'Islanda ai quarti (5-2) e la Germania in semifinale (2-0) è arrivata la sconfitta per 1-0 dopo i supplementari contro il Portogallo a Saint-Denis.

• I Bleus, però, si sono riscattati vincendo il Mondiale del 2018 grazie a un 4-2 sulla Croazia, riconquistando il titolo 20 anni dopo.

• Dopo aver vinto consecutivamente Mondiale (1998) ed Europeo (2000) da giocatore, Deschamps può ripetere l'impresa da allenatore. Oltre alla Francia, solo Germania Ovest (EURO 1972, Mondiale 1974) e Spagna (EURO 2008 e 2012, Mondiale 2010) hanno detenuto contemporaneamente entrambi i titoli.

• La Francia si è qualificata a EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo H con otto vittorie su 10 (P1 S1) e 25 punti, due in più della Turchia.

• La Francia ha cominciato la fase finale con una vittoria per 1-0 contro la Germania a Monaco di Baviera, ma ha pareggiato le due partite successive a Budapest contro i padroni di casa dell'Ungheria (1-1) e contro i campioni in carica del Portogallo (2-2) in una sorta di ripetizione della finale del 2016.

• La sconfitta per 2-0 contro la Turchia dell'8 giugno 2019 è stata l'unica subita dalla Francia nei 90 minuti nelle ultime 20 partite di EURO (V15 P4).

• La Francia partecipa al 13esimo torneo consecutivo tra Mondiali ed Europei. L'ultima assenza da una competizione internazionale risale alla Coppa del Mondo 1994: da allora ha raggiunto cinque finali, vincendone tre.

• La Francia è alla decima partecipazione a EURO, l'ottava consecutiva; la sua ultima assenza risale al 1988.

• Questa è la seconda partita della Francia alla National Arena Bucharest, dove ha pareggiato 0-0 contro la Romania nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012 del settembre 2011. Il bilancio dei francesi nella nazione è complessivamente di V1 P2 S2, sempre contro la Romania.

Star of the Match: Shaqiri sulla vittoria della Svizzera

Statistiche EURO: Svizzera

• La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008 da nazione co-organizzatrice, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1.

• Questa è la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi. La nazionale elvetica non raggiunge un quarto di finale di una fase finale dal Mondiale del 1954 - da nazione ospitante - avendo perso cinque volte su cinque agli ottavi di finale ai quali ha partecipato.

• La Svizzera si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite. Ha vinto le ultime cinque segnando 13 gol e subendone appena due in questa sequenza di cinque partite con tre clean sheets.

• La Svizzera ha aperto il Gruppo A con un pareggio per 1-1 contro il Galles a Baku, poi ha perso 3-0 contro l'Italia a Roma e infine ha battuto 3-1 la Turchia ancora una volta a Baku grazie alla doppietta di Xerdan Shaqiri qualificandosi agli ottavi come una delle migliori terze.

• La sconfitta della seconda giornata contro l'Italia è stata la seconda appena per la Svizzera nelle ultime 17 partite di EURO tra qualificazioni e fase finale (V9 P6) dopo quella per 1-0 contro la Danimarca a ottobre 2019. A UEFA EURO 2016 è rimasta imbattuta (V1 P3) perché l’eliminazione ai rigori contro la Polonia è classificata come pareggio.

• Il bilancio della Svizzera in 16 partite della fase finale di EURO è V3 P6 S7.

• La Svizzera è arrivata quarta nella prima edizione di UEFA Nations League nel 2019, perdendo 3-1 contro i futuri campioni del Portogallo in semifinale e 6-5 ai rigori contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto dopo uno 0-0 nei 120 minuti.

• La Svizzera ha perso tre partite su quattro a Bucarest, l'ultima 1-0 contro la Romania allo Stadionul Steaua nelle qualificazioni a EURO '92. L'unica vittoria nella città e in Romania risale all'ottobre 1982 quando ha battuto 2-1 i padroni di casa allo Stadionul August 23 nelle qualificazioni al Mondiale, nel sito dove adesso sorge la National Arena Bucharest.

Collegamenti e curiosità

Le stelle della Francia si incoraggiano a vicenda nel riscaldamento

• Hanno giocato in Francia:

Loris Benito (Bordeaux 2019–)

Jordan Lotomba (Nice 2020–)

• Hanno giocato insieme:

Olivier Giroud e Granit Xhaka (Arsenal 2016–18)

Antoine Griezmann e Haris Seferović (Real Sociedad 2013/14)

Marcus Thuram e Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach 2019–)

• Rodríguez ha segnato su rigore il primo gol del 2-0 del Wolfsburg sul Real Madrid nell'andata dei quarti di finale 2015/16 di UEFA Champions League prima di perdere 3-0 nel ritorno; Benzema è partito titolare in entrambe le gare.

• Benzema ha segnato un gol e fatto un assist nella vittoria per 5-1 del Real Madrid contro il Basel di Fabian Schär ed Embolo nella prima giornata della fase a gironi 2014/15 di UEFA Champions League.

• Seferović ha segnato il gol della bandiera nella sconfitta per 3-1 in casa del Lyon capitanato da Léo Dubois nella fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League.

• Seferović e Antoine Griezmann sono andati in gol nella vittoria per 2-0 della Real Sociedad in casa del Lyon nell'andata degli spareggi 2013/14 di UEFA Champions League.

Bilancio rigori

• Il bilancio della Francia ai rigori è V3 S3:

4-5 - Germania Ovest, semifinale Coppa del Mondo FIFA 1982

4-3 - Brasile, quarti di finale Coppa del Mondo FIFA 1986

5-4 - Olanda, quarti di finale EURO '96

5-6 - Repubblica Ceca, semifinale EURO '96

4-3 - Italia, quarti di finale Coppa del Mondo FIFA 1998

3-5 - Italia, finale Coppa del Mondo FIFA 2006

• La Svizzera ha sempre perso ai rigori:

0-3 - Ucraina, ottavi di finale Coppa del Mondo FIFA 2006

4-5 - Polonia, ottavi di finale UEFA EURO 2016

5-6 - Inghilterra, finale terzo posto UEFA Nations League 2019