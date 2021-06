Anteprima UEFA EURO 2020 Olanda - Repubblica Ceca: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

L'Olanda gioca contro la Repubblica Ceca il 27 giugno alle 18:00 CET a Budapest per un posto ai quarti di finale di UEFA EURO 2020.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire le partite di UEFA EURO 2020 in TV.

Probabili formazioni

Skill of the Day: Frenkie de Jong (Olanda)

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

Indisponibili: L. De Jong (ginocchio)

In diffida: De Roon

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick

In dubbio: Sadílek

Squalificato: Bořil

In diffida: Hložek, Masopust

Olanda - Repubblica Ceca: ricordi di EURO 2004

Le parole dal campo

Frank de Boer, Ct Olanda: "Dovremo essere al top per ottenere un risultato positivo contro la Repubblica Ceca. Hanno già dimostrato nella fase a gironi cosa sono in grado di fare; dovremo lavorare sodo".

Memphis Depay, attaccante Olanda: "So che è una squadra che gioca con grande intensità. Non gioco contro di loro da un po'; penso fosse il 2015 l'ultima volta che ci ho giocato contro. Non è mai stata una squadra semplice da affrontare. Sarà dura e dovremo dare il 100% se vogliamo vincere. Di sicuro non sarà una passeggiata".

Tutte le emozioni di Olanda - Repubblica Ceca 2-3 del 2015

Jaroslav Šilhavý, Ct Repubblica Ceca: "L'Olanda ha tanta qualità. Li stiamo studiando nei minimi dettagli. Gli olandesi sono affamati sotto porta, hanno un'ottima tecnica individuale e sono molto rapidi. Sanno come giocare e fanno tutto nella maniera più semplice lanciando la palla in avanti per gli attaccanti. Se perdono palla, vanno in pressing ed è difficile per chiunque. Se vogliamo andare avanti, dovremo dare il 100-150%. Se riusciremo a ripetere alcune ottime prestazioni individuali come quelle di Tomáš Vaclík e Patrik Schick contro la Scozia, allora avremo buone possibilità di vincere".

Pavel Kadeřábek, difensore Repubblica Ceca: "Sarà una partita dura. Giocheremo a Budapest, probabilmente davanti a uno stadio tutto esaurito. L'Olanda ha grandi qualità, specialmente in avanti. Sono veramente forti quindi dovremo fare attenzione".

Stato di forma (la più recente per prima)

Olanda: VVVVPV

Repubblica Ceca: SPVVSS