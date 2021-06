Olanda - Repubblica Ceca 0-2: Holeš e Schick qualificano i cechi ai quarti

Patrik Schick segna la sua quarta rete personale a UEFA EURO 2020 e contribuisce alla vittoria contro un'Olanda in dieci per l'espulsione di Matthijs de Ligt. Ai quarti i cechi affronteranno una Danimarca in gran forma.

La partita in pillole

Le due squadre partono subito forte a Budapest ma è la formazione di Frank de Boer ad avere le occasioni migliori che Matthijs de Ligt e Memphis Depay sprecano.

La Repubblica Ceca non ci sta e prova a rispondere agli attacchi dell'Olanda. Tomáš Souček ispira la transizione dei suoi servendo al limite Masopust, che vede l'inserimento in area al suo fianco di Barák: il giocatore dell'Hellas Verona calcia di prima intenzione col sinistro, ma la deviazione di De Ligt è cruciale nell'alzare la traiettoria oltre la traversa.

Nella ripresa gli Orange hanno l'occasione per passare in vantaggio con Donyell Malen, la cui corsa viene interrotta da un'uscita di Tomáš Vaclík, ma al 55' la gara cambia con l'espulsione di Matthijs de Ligt per un tocco di mano da ultimo uomo.

Dopo l'espulsione, l'Olanda è alle corde e subisce gli attacchi dei cechi che passano con un potente colpo di testa di Tomáš Holeš al 68'. A dieci minuti dalla fine, la Repubblica Ceca chiude la partita: sugli sviluppi di un rilancio lungo di Vaclík, Holeš recupera il possesso sulla trequarti e taglia in due la difesa olandese, entrando palla al piede in area; l'autore del gol dell'1-0 sceglie l'assist per l'inserimento di Patrik Schick, che anticipa Blind e batte Stekelenburg con un preciso rasoterra mancino sul primo palo. Repubblica Ceca ai quarti di finale.

Star of the Match: Tomáš Holeš (Repubblica Ceca)

Tomáš Holeš ha segnato il gol del vantaggio POOL/AFP via Getty Images

"Ha deciso la partita con un gol e un assist. Ha giocato una partita fantastica nella mediana, ma anche in fase di copertura. Non ha corso rischi in una posizione fondamentale del campo".

Dušan Fitzel, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Patrik Schick ha segnato il suo quarto gol di EURO 2020 Getty Images

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Timber 81'), Van Aanholt (Berghuis 81'); De Roon (Weghorst 73'), Wijnaldum, F. de Jong; Depay, Malen (Promes 57')

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Holeš (Král 85'), Souček; Masopust (Jankto 79'), Barák (Sadílek 90'+2'), Ševčík (Hložek 85'); Schick (Krmenčík 90'+2')