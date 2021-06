Anteprima UEFA EURO 2020 Belgio - Portogallo: dove guardarla, ultime notizie, interviste e stato di forma

Il Belgio affronta il Portogallo a Siviglia domenica 27 giugno alle 21:00 CET negli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard

Indisponibili: Castagne

In diffida: T. Hazard

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

In diffida: Rúben Dias

Le parole dal campo

Roberto Martínez, Ct Belgio: "Il Portogallo non sarà un avversario facile ma noi ci prepariamo da mesi per queste partite. Affrontarli ora o più avanti non dovrebbe fare la differenza. Come squadra devi farti trovare sempre pronto".

Toby Alderweireld, difensore Belgio: "Qual è il modo migliore per fermare Ronaldo? Giocando da squadra. Questa è sempre stata la nostra forza. So che la stampa si concentra su Cristiano, ma loro hanno tantissima qualità in squadra oltre a lui. Non dobbiamo sottovalutare ad esempio Bernardo Silva – è un giocatore incredibile – e Diogo Jota. Hanno tanti ragazzi in grado di segnare in qualsiasi momento. Di sicuro non li sottovalutiamo".

Stato di forma (la più recente per prima)

Belgio: VVVVPV

Portogallo: PSVVPV