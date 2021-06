Anteprima UEFA EURO 2020 Portogallo - Francia: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Francia affronterà il Portogallo nel Gruppo F di UEFA EURO 2020 a Budapest il 23 giugno. Calcio d'inizio alle ore 21:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Diffidati: Rúben Dias

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé

Diffidati: Pavard

Le parole dei Ct e giocatori

Fernando Santos, Ct Portogallo: "Dobbiamo rianalizzare la sconfitta per 4-2 contro la Germania e chiarirci le idee in vista della prossima sfida. Contro la Francia sarà una gara molto importante''.

Didier Deschamps, Ct Francia: "Benzema? Ci sono momenti in cui gli attaccanti non riescono a trovare la via del gol e dell'esterno vengono immediatamente giudicati. Ma ho piena fiducia in lui e nelle sue qualità. E questo vale per ogni componente della rosa''.

Antoine Griezmann, attaccante Francia: "Questa partita è come una finale, ma dovremo affrontarla esattamente come le altre due sfide a livello mentale. Dovremo fare risultato per passare il turno e sappiamo che non sarà una partita facile. Dovremo prepararla bene anche a livello tattico, così da poterli mettere in difficoltà anche sotto quell'aspetto. Lo stadio sarà di nuovo pieno e sono davvero contento di poter rivivere quell'atmosfera".

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Portogallo: SVVPVP

Francia: PVVVVV