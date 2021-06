Anteprima UEFA EURO 2020 Germania - Ungheria: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

L'Ungheria affronterà la Germania nel Gruppo F di UEFA EURO 2020 a Monaco mercoledì 23 giugno. Calcio d'inizio alle ore 21:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Puoi consultare qui la lista delle emittenti partner UEFA

Probabili formazioni

Star of the Match: le parole di Gosens

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry

Misses next match if booked: Ginter, Havertz, Kimmich

Ungheria: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Négo, Kleinheisler, Ádám Nagy, Schafer, Fiola; Ád. Szalai, Sallai.

Misses next match if booked: Botka, Négo, Orbán

Star of the Match: le parole Kleinheisler

Le parole dei Ct

Joachim Löw, Ct Germania: "Contro il Portogallo abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dell'intensità e della gestione della palla, soprattutto in fase di possesso. Contro l'Ungheria sarà una partita diversa ma altrettanto difficile. Difenderà con 8-9 uomini e proverà ad agire in contropiede. Ha dimostrato di saper essere una squadra molto ostica e pericolosa''.

Marco Rossi, Ct Ungheria: "Ci sentiamo come al luna park, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Siamo qui per disputare una partita di alto livello e cercheremo di tornare da Monaco con la prima vittoria in questo torneo''.

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Germania: VSVPSV

Ungheria: PSPVVV