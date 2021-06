Svezia - Polonia: storia della partita

La Polonia affronta la Svezia nell'ultima gara del Gruppo E a San Pietroburgo e spera in un risultato simile a quello ottenuto nell'unico altro confronto diretto a una fase finale.

• La Svezia è prima del girone con quattro punti, dopo il pari nella prima giornata contro la Spagna (0-0) e la vittoria per 1-0 con la Slovaccia, che ha tre punti. La Spagna è terza con due punti mentre la Polonia è un punto dietro dopo la sconfitta per 2-1 alla prima giornata contro la Slovacchia e il pari in rimonta contro la Spagna nell'ultima giornata.

• La Svezia si qualificherà se eviterà la sconfitta contro la Polonia. Se la Svezia perderà e Slovacchia-Spagna terminerà con un pareggio, Svezia, Slovacchia e Polonia si contenderanno i posti dal primo al terzo in base ai risultati tra le tre. Se la Svezia perderà, arriverà terza.

• La Polonia si qualificherà come seconda se vincerà e contemporaneamente l'altra partita non finisce in pari.

Precedenti

• Le squadre si affrontano per la 27esima volta, con 14 vittorie della Svezia su 26 tra cui le ultime cinque. Il successo più recente è arrivato in amichevole a Solna il 5 giugno 2004, 3-1.

• La Svezia ha già battuto la Polonia senza subire gol nelle qualificazioni per UEFA EURO 2000 (1-0 t, 2-0 c) e UEFA EURO 2004 (3-0 c, 2-0 t).

• La Svezia non perde da sette partite contro la Polonia (V6 P1), ovvero dal 2-0 in amichevole a Gdynia ad agosto 1991, con 18 gol segnati e appena tre subiti: due di questi sono arrivati nel 2-2 in amichevole a Solna a maggio 1997, ultimo confronto diretto non perso dalla Polonia.

• La Polonia, però, ha vinto l'unico precedente a una fase finale, 1-0 alla seconda fase a gironi di Coppa del Mondo FIFA 1974 con gol di Grzegorz Lato al Neckarstadion di Stoccarda.

• È stata una delle otto vittorie della Polonia contro la Svezia (tre sono arrivate fuori dai confini nazionali), ma rimane l'unica a livello ufficiale in quello che era anche il primo confronto diretto. La Svezia ha vinto i sei successivi, non subendo gol negli ultimi cinque. La rete di Ryszard Tarasiewicz nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 1990 (7 maggio 1989) è stata l'ultima segnata dalla Polonia contro la Svezia in gare ufficiali.

• Prima del gol di Damian Gorawski all'89' nell'amichevole del 2004 a Solna, la Svezia non subiva gol da 452 minuti contro la Polonia.

Statistiche EURO: Svezia

• La Svezia partecipa alla fase finale di EURO per la sesta volta consecutiva, la settima in totale. Dopo aver raggiunto i quarti di UEFA EURO 2004 non ha mai più superato la fase a gironi.

Guarda la vittoria della Svezia contro la Danimarca a EURO ‘92

• Quattro anni fa, la squadra di Erik Hamrén è arrivata ultima nel Gruppo E con un punto in tre partite. Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Repubblica d'Irlanda, ha perso 1-0 contro Italia e Belgio.

• La vittoria alla seconda giornata contro la Slovacchia è stata la seconda appena della Svezia nelle ultime dieci partite in fasi finali EURO (P2 S6), l'altra è stata una vittoria per 2-0 sulla Francia nella terza giornata di UEFA EURO 2012.

• Il miglior traguardo raggiunto dalla Svezia nei tornei internazionali è stata la finale di Coppa del Mondo 1958, persa 5-2 contro il Brasile davanti al suo pubblico. A EURO è arrivata al massimo ai quarti dell'edizione 1992, sempre da padrona di casa, e ha perso 3-2 contro la Germania.

• La squadra di Jan Andersson si è qualificata a UEFA EURO 2020 arrivando seconda nel Gruppo F dietro la Spagna con 21 punti in 10 partite (V6 P3 S1). Alla quarta gara ha perso 3-0 contro le furie rosse – che ritrovano nel Gruppo E della fase finale – eguagliando il suo più ampio margine di sconfitta a EURO. La Svezia ha poi vinto quattro delle sei partite successive (P2), staccando la Norvegia di quattro lunghezze.

Highlights: Svezia - Spagna 1-1

• Prima di battere la Slovacchia alla seconda giornata, l'unica partita precedente della Svezia allo stadio di San Pietroburgo è stata la vittoria per 1-0 contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2018 grazie al gol di Emil Forsberg nel secondo tempo. Forsberg ha anche segnato l'unico gol contro la Slovacchia. Il bilancio della Svezia al torneo del 2018, dove ha raggiunto i quarti di finale, è stato di 3 vittorie e 2 sconfitte.

• La Svezia ha vinto 2-1 in amichevole contro la Russia alla CSKA Arena di Mosca l'8 ottobre 2020 grazie ai gol di Alexander Isak e Mattias Johansson. Il record complessivo nel paese è adesso di V8 P3 S5.

Statistiche EURO: Polonia



• La Polonia partecipa a EURO per la quarta volta consecutiva. Prima di UEFA EURO 2016 non aveva mai vinto alla fase finale (P3 S3).

• Quattro anni fa, però, è approdata agli ottavi per la prima volta ed è uscita senza aver mai perso nei tempi regolamentari, arrendendosi al Portogallo ai rigori ai quarti (1-1, 3-5 dcr). Poiché la gara è considerata pareggio, il bilancio della Polonia in Francia è stato di V2 P3.

L'inno nazionale polacco: guarda Lewandowski e compagni a EURO 2012

• Nelle qualificazioni per UEFA EURO 2020, la squadra di Jerzy Brzęczek è arrivata prima nel Gruppo G con sei lunghezze di vantaggio, vincendo otto partite su 10 (P1 S1) tra cui le ultime quattro.

• La sconfitta contro la Slovacchia nella gara inaugurale è una delle due della Polonia nelle ultime 20 partite EURO (V12 P6), l'altra è un 2-0 contro la Slovenia il 6 settembre 2019.

• Il miglior traguardo raggiunto dalla Polonia nei tornei internazionali è stato il terzo posto in Coppa del Mondo FIFA 1974 e 1982.

• Questa è la seconda partita della Polonia a San Pietroburgo, dove ha perso contro la Slovacchia alla prima giornata. Il suo bilancio complessivo in Russia è adesso V1 P1 S10.

• Alla Coppa del Mondo 2018 in Russia, la Polonia si è classificata ultima nel Gruppo H con tre punti. Ha perso contro il Senegal a Mosca (1-2) e la Colombia a Kazan (0-3) prima di chiudere con una vittoria per 1-0 contro il Giappone a Volgograd; questa è stata anche l'ultima partita in Russia prima di UEFA EURO 2020 e l'unica vittoria nel paese.

Highlights: Repubblica d'Irlanda - Polonia 1-1

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato insieme:

Sebastian Larsson e Kamil Grosicki (Hull 2017/18)

Pontus Jansson e Mateusz Klich (Leeds 2017–19)

Pontus Jansson e Kamil Glik (Torino 2014–16)

Robin Olsen e Sebastian Walukiewicz (Cagliari 2019/20)

Albin Ekdal e Bartosz Bereszyński (Sampdoria 2018–)

Dejan Kulusevski e Wojciech Szczęsny (Juventus 2020–)

• Robin Quaison ha segnato il gol-partita nel successo 2-1 del Mainz sul Bayern Monaco nella Bundesliga 2020/21 il 24 aprile; gol dei bavaresi di Robert Lewandowski.