Anteprima UEFA EURO 2020 Croazia - Scozia: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Scozia affronta la Croazia nel Gruppo D di UEFA EURO 2020 a Glasgow martedì 22 giugno alle 21:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Conosciamo le squadre: Croazia

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Ivanušec, Perišić; Petković

In diffida: Brozović, Ćaleta-Car, Kovačić, Lovren

Scozia: Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnell, Gilmour, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

In diffida: McGinn, O'Donnell

What the coaches say

Robertson: 'La Scozia meritava la vittoria'

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "La Scozia avrebbe potuto fare meglio contro i cechi; hanno avuto tante occasioni. Poi contro l'Inghilterra hanno dimostrato motivazioni e spirito guerriero quindi mi aspetto lo stesso approccio contro di noi perché tre punti significano un risultato storico per loro nel loro stadio davanti ai loro tifosi. Un risultato positivo ti trasmette un'atmosfera positiva e in questo non siamo riusciti. C'eravamo riusciti in Russia [al Mondiale del 2018] ma adesso ci è mancato e fatichiamo a trovare il ritmo".

Steve Clarke, Ct Scozia: "La Croazia ha ottime qualità che sono diverse da quelle dell'Inghilterra. È un'ottima squadra che muove bene il pallone. Hanno due top player a centrocampo con Kovačić e Modrić da affrontare. Se riusciamo a giocare come sappiamo e tutti fanno una prestazione da 8, allora possiamo avere qualche speranza di vincere e passare il turno. Quando affronti le squadre più forti, tutti e 11 devono giocare da 8".

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Croazia: PSSPVV

Scozia: PSVPVP