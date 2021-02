Croazia - Scozia: dati e statistiche

Nell'ultima gara del Gruppo D a Glasgow, la Croazia cerca la prima vittoria assoluta contro la Scozia.

• La Scozia non ha mai perso (in casa e fuori) in cinque confronti diretti con i croati e cerca di concludere la fase a gironi con un buon risultato. Questa sarà la penultima gara di UEFA EURO 2020 ad Hampden Park.

Precedenti

• Dopo aver pareggiato le prime tre partite contro la Croazia, la Scozia ha vinto le ultime due. Robert Snodgrass è andato il segno nelle due gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 vinte 1-0 a Zagabria a 2-0 ad Hampden Park (l'altro gol scozzese è stato segnato da Gary Naismith).

• La Scozia, però, ha raccolto solo altri cinque punti nelle altre otto gare di qualificazione, arrivando quarta nel Gruppo A con 11 punti a sei lunghezze dalla Croazia (seconda). I croati avrebbero poi battuto l'Islanda agli spareggi e staccato il biglietto per la fase finale in Brasile.

• Quattro dei cinque confronti tra le due squadre risalgono alle qualificazioni mondiali. Nei preliminari dell'edizione 2002, la partita a Zagabria è terminata 1-1 con gol di Alen Bokšić al 15' e Kevin Gallacher al 24'.

• La partita a Glasgow si è conclusa a reti inviolate. La Croazia ha poi vinto il Gruppo 6 e raggiunto la fase finale in Corea/Giappone, mentre la Scozia è arrivata terza ed è stata eliminata.

• Anche l'amichevole giocata ad Hampden il 26 marzo 2008 è terminata in parità, 1-1 con gol di Niko Kranjčar al 10' e Kenny Miller al 31'.

Statistiche EURO: Croazia

• La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l'indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi.

• L'avventura della Croazia a UEFA EURO 2016 si è conclusa agli ottavi contro i futuri campioni del Portogallo, vincitori per 1-0 ai supplementari. La squadra di Čačić era arrivata prima nel girone con sette punti davanti ai campioni in carica della Spagna.

Grandi gol della Croazia

• La squadra di Zlatko Dalić ha vinto il Gruppo E di qualificazione a UEFA EURO 2020 totalizzando 17 punti in otto partite e staccando il Galles di tre lunghezze.

• Dopo l'eliminazione contro il Portogallo nel 2016, quella per 2-1 contro l'Ungheria il 24 marzo 2019 è stata l'unica sconfitta della Croazia nei 90 minuti nelle ultime 14 partite di EURO (V9 P4).

• Prima di UEFA EURO 2020, il bilancio della Croazia in tre partite ad Hampden Park era P2 S1. L'ultima gara prima di quella contro la Repubblica Ceca alla seconda giornata di questo torneo era stata quella di qualificazione mondiale persa 2-0 contro la Scozia a ottobre 2013; le tre partite contro gli scozzesi erano anche le uniche tre giocate in questo paese prima di EURO 2020.

• Il gol di Kranjčar nell'1-1 in amichevole contro la Scozia a marzo 2008 è stato l'unico finora realizzato dalla Croazia a Glasgow.

Statistiche EURO: Scozia

• La Scozia si è qualificata due volte alla fase finale di EURO, nel 1992 e nel 1996, senza mai superare la fase a gironi. Ha però centrato una vittoria su tre in entrambi i tornei.

Flashback EURO '96: l'ultima vittoria della Scozia a EURO

• L'ultima competizione internazionale disputata dalla Scozia prima di EURO 2020 era stata la Coppa del Mondo 1998 in Francia.

• La Scozia non ha mai superato la fase a gironi di EURO o dei Mondiali (disputati otto volte). La Coppa del Mondo 1998 è stata la quarta competizione a cui ha partecipato senza vincere neanche una partita.

• Prima di UEFA EURO 2020, il bilancio della Scozia alla fase finale di EURO era V2 P1 S3.

• La Scozia di Alex McLeish ha iniziato le qualificazioni a UEFA EURO 2020 con una sconfitta per 3-0 in Kazakistan e una vittoria per 2-0 a San Marino. Dopo l'arrivo del Ct Steve Clarke a maggio 2019, la Scozia si è classificata terza nel Gruppo I dietro Belgio e Russia con 15 punti in 10 partite (V5 S5).

• La Scozia si è qualificata agli spareggi grazie al primo posto nel girone di UEFA Nations League 2018/19 (con McLeish in panchina). Ha totalizzato nove punti in quattro partite e ha preceduto Israele e Albania.

• Nella semifinale di spareggio, la Scozia ha ritrovato Israele, che ha battuto 5-4 ai rigori ad Hampden Park dopo 120 minuti a reti inviolate.

Highlights: Scozia - Israele 0-0 (5-3 dcr)

• Gli scozzesi hanno vinto ai rigori anche la finale di spareggio in Serbia, terminata 1-1 ai tempi regolamentari. La squadra ha nuovamente trasformato tutti e cinque i tiri dal dischetto, mentre David Marshall ha parato l'ultimo di Aleksandar Mitrović e ha suggellato la qualificazione alla fase finale.

• Prima di questo torneo, la Scozia era imbattuta da cinque gare europee (V3 P2) dopo quattro sconfitte consecutive.

• Il bilancio della Scozia ad Hampden Park prima di UEFA EURO 2020 era V135 P63 S60. La squadra non perdeva di casa da sei partite (V4 P2), ovvero dallo 0-4 nelle qualificazioni a EURO contro il Belgio del 9 settembre 2019: si trattava della quinta sconfitta in otto partite davanti al suo pubblico (V3).

Collegamenti e curiosità

• Borna Barišić gioca nei Rangers da agosto 2018, quando è approdato dall'Osijek.

• Tra i compagni di Barišić's a Ibrox ci sono Ryan Jack e Jon McLaughlin.

• Hanno giocato insieme anche:

Dejan Lovren e Andy Robertson (Liverpool 2017–20)

Lovre Kalinić e John McGinn (Aston Villa 2019, 2020)

Mateo Kovačić e Billy Gilmour (Chelsea 2018–)

• Kristijan Bistrović ha segnato il secondo gol della Croazia nel 2-2 contro la Scozia valevole per il Campionato Europeo Under 21 UEFA. La gara è stata giocata al Tynecastle di Edimburgo il 12 novembre 2020.