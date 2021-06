Anteprima UEFA EURO 2020 Repubblica Ceca - Inghilterra: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

L'Inghilterra affronterà la Repubblica Ceca nel Gruppo D di UEFA EURO 2020 a Londra il 22 giugno. Calcio d'inizio alle ore 21:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Diffidati: Bořil, Hložek, Masopust

Inghilterra: Pickford; James, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Grealish, Mount, Sterling; Kane

Diffidati: Foden

Le parole dei Ct e giocatori

Inghilterra, Rice: 'Dobbiamo migliorare''

Patrik Schick, attaccante Repubblica Ceca: “Siamo in un ottimo momento e i quattro punti nel girone lo dimostrano. Riguardo l'Inghilterra, sappiamo che al suo interno ha giocatori di grande qualità. Il fatto che stia faticando a creare occasioni e, di conseguenza, a trovare la via del gol non ci deve far rilassare. E' una squadra sempre difficile da affrontare. Dovremo prepararci al meglio se vogliamo ottenere i tre punti e garantirci la qualificazione al prossimo turno”.

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Possiamo e dobbiamo fare meglio. Con la Scozia non ho avuto le risposte che speravo. Bisognerà rivedere qualcosa in vista della gara contro la Repubblica Ceca. Conosco molto bene la mia squadra ed i miei giocatori. Molti di loro sono giovani e non avevano ancora vissuto serate con questa intensità e pressione. Questo li farà crescere molto".

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Repubblica Ceca: PVVSSP

Inghilterra: PVVVVV