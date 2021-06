Repubblica Ceca - Inghilterra: storia della partita

Dopo aver centrato una vittoria ciascuna nelle qualificazioni, Repubblica Ceca e Inghilterra alzano la posta e si affrontano all'ultima giornata del Gruppo D di UEFA EURO 2020.

• Le squadre sono appaiate in vetta al girone con quattro punti. La Repubblica Ceca ha battuto la Scozia (2-0) e pareggiato contro la Croazia (1-1), mentre l'Inghilterra ha vinto contro la Croazia (1-0) e pareggiato 0-0 contro la Scozia.

• La Repubblica Ceca passerà il turno se evita la sconfitta. Arriverà seconda se perde e la Scozia batte la Croazia nell'altra gara della terza giornata del Gruppo D. Arriverà terza se perde e la Croazia vince con uno scarto che le permetta di avere una migliore differenza reti.

• L'Inghilterra passerà il turno se pareggia o se la Scozia non vince; arriverà prima se batte la Repubblica Ceca. Arriverà terza se perde e la Scozia vince con uno scarto che le permetta di avere una migliore differenza reti.

Precedenti

• Le due gare di qualificazione tra le due squadre si sono concluse con due risultati contrastanti. A Wembley, l'Inghilterra ha vinto 5-0 alla prima giornata (22 marzo 2019) con tripletta di Raheem Sterling e gol di Harry Kane su rigore. L'autorete di Tomáš Kalas nel finale ha completato la sconfitta più pesante della Repubblica Ceca da nazione indipendente. L'Inghilterra ha fatto esordire il subentrato Declan Rice.

Highlights: Inghilterra - Repubblica Ceca 5-0

• Nella sfida di ritorno, giocata all'Eden Arena di Praga, l'Inghilterra si è portata in vantaggio dopo 5' con un altro rigore di Kane, ma Jakub Brabec ha pareggiato 5' più tardi (primo gol in nazionale) e il subentrato Zdeněk Ondrášek ha festeggiato l'esordio firmando il gol della vittoria all'85'.

• È stata la prima vittoria della Repubblica Ceca contro l'Inghilterra, che in 13 partite contro la Cecoslovacchia aveva perso solo due volte. L'ultima sconfitta era stata il 2-1 a Bratislava a ottobre 1975.

• Quest'ultimo incontro risale alle qualificazioni per il Campionato Europeo UEFA 1976. Anche se l'Inghilterra aveva vinto 3-0 a Wembley, ad andare alla fase finale è stata la Cecoslovacchia, che poi ha vinto il titolo.

• Mentre questo sarà il primo confronto nella fase finale di EURO, Inghilterra e Cecoslovacchia si sono già affrontate alla fase a gironi dei Mondiali. Nel 1970 a Guadalajara (Messico), l'Inghilterra ha vinto 1-0, ripetendosi 12 anni dopo a Bilbao (Spagna) con un 2-0.

• Il bilancio della Repubblica Ceca in Inghilterra è P1 S2. Contando anche i risultati della Cecoslovacchia, non ha mai vinto in casa degli inglesi, con soli due pareggi in otto confronti.

Statistiche EURO: Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca si è sempre qualificata per la fase finale di EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia nel 1993.

Grandi gol della Repubblica Ceca

• Ha vinto il torneo come Cecoslovacchia nel 1976 e ha raggiunto la finale nel 1996, alla prima partecipazione come Repubblica Ceca, ma ha perso 2-1 contro la Germania.

• La Repubblica Ceca ha anche raggiunto le semifinali di UEFA EURO 2004 e i quarti di UEFA EURO 2012.

• Nel 2016, la Repubblica Ceca è arrivata ultima nel girone con un solo punto in tre partite. Oltre alle sconfitte contro Spagna (0-1) e Turchia (0-2), ha pareggiato 2-2 contro la Croazia, recuperando due gol di svantaggio. Per l'unica volta ha evitato la sconfitta (e segnato almeno un gol) nelle ultime quattro partite della fase finale di EURO prima della prima giornata.

• La squadra di Jaroslav Šilhavý si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al secondo posto nel Gruppo A dietro l'Inghilterra, battuta 2-1 a Praga dopo aver perso 5-0 a Wembley alla prima giornata. È stata una delle tre sconfitte subite dalla Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ma le cinque vittorie le hanno permesso di concludere con 15 punti e staccare il Kosovo di quattro lunghezze.

Highlights: Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1

• Il bilancio della Repubblica Ceca a EURO '96 in Inghilterra è stato di V2 P2 S2. La finale persa 2-1 al golden gol è stata l'unica partita che ha disputato a Wembley nel torneo.

• La Repubblica Ceca non ha mai vinto a Wembley, dove ha un bilancio di P1 S3 e ha subito 11 gol. Identico il bilancio della Cecoslovacchia (P1 S3), che ha anche perso 5-4 a White Hart Lane in un'amichevole del 1937 (unica altra partita a Londra).

Statistiche EURO: Inghilterra

• L'Inghilterra partecipa per la decima volta al Campionato Europeo UEFA. È arrivata terza nel 1968 e ha raggiunto le semifinali davanti al suo pubblico nel 1996.

• L'Inghilterra non è riuscita a qualificarsi per la fase finale nel 2008, unica assenza dopo il 1984.

• Allenati da Roy Hodgson, gli inglesi hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2016. Alla fase finale sono arrivati secondi dietro il Galles con cinque punti in tre partite e sono stati eliminati a sorpresa dall'Islanda agli ottavi (1-2).

Grandi gol dell'Inghilterra

• La squadra di Southgate è arrivata prima nel Gruppo A di qualificazione a UEFA EURO 2020, vincendo sette partite su otto (S1) e qualificandosi con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca (che affronterà alla fase finale). L'unica sconfitta è stata il 2-1 alla quinta giornata in casa dei cechi, battuti 5-0 nella prima gara.

• Kane è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 12 gol, segnandone almeno uno a partita e servendo anche cinque assist.

• Sterling ha partecipato a 15 dei 37 gol segnati dall'Inghilterra nelle qualificazioni, totalizzando otto marcature personali e sette assist. Inoltre, ha realizzato il gol decisivo contro la Croazia alla prima giornata.

• La sconfitta contro l'Islanda agli ottavi di UEFA EURO 2016 è stata l'unica subita dall'Inghilterra nelle ultime 13 partite della fase finale di EURO (V6 P6). Le sconfitte ai rigori contro Italia (2012) e Portogallo (2004) sono considerate pareggi.

• Il bilancio attuale dell'Inghilterra a Wembley è V184 P73 S39. Nel tempio del calcio nazionale, la squadra ha vinto nove delle 12 dieci gare disputate, tra cui quelle di qualificazione a UEFA EURO 2020 contro Repubblica Ceca (5-0), Bulgaria (4-0) e Montenegro (7-0). A Wembley ha perso solo due delle ultime 24 partite (V17 P5): la più recente è stata la sconfitta per 1-0 in UEFA Nations League contro la Danimarca (14 ottobre 2020).

Tutti i gol dell'Inghilterra alle qualificazioni a EURO 2020

• L'Inghilterra non ha mai perso a Wembley nelle fasi finali di un grande torneo internazionale (V8 S4), pur essendo stata battuta ai rigori dalla Germania in semifinale a EURO '96 dopo l'1-1 sul campo.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato insieme:

Tomáš Souček e Declan Rice (West Ham, 2020)

• Hanno giocato in Inghilterra:

Tomáš Souček (West Ham 2020–)

Vladimír Coufal (West Ham 2020–)

Ondřej Čelůstka (Sunderland 2013/14 prestito)

Aleš Matějů (Brighton & Hove Albion 2017–19)

Tomáš Kalas (Chelsea 2010–19, Middlesbrough 2015–16 prestito, Fulham 2016–18 prestito, Bristol City 2018–)

Matěj Vydra (Watford 2012–16, West Brom 2013/14 prestito, Reading 2015/16 prestito, Derby 2016–18, Burnley 2018–)

• Con lo Slavia Praga, Petr Ševčík ha firmato una doppietta nella gara di ritorno dei quarti di UEFA Europa League 2018/19 persa 4-3 contro il Chelsea. L'altra rete della formazione ceca è stata segnata da Souček.

• Southgate ha allenato l'Inghilterra al Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2015 in Repubblica Ceca. La sua squadra è arrivata ultima nel girone con tre punti in altrettante partite.

• Petr Čech, detentore del record di presenze nella nazionale ceca, ha trascorso gran parte della carriera in Inghilterra. Con il Chelsea (2004-2015) ha vinto quattro Premier League, la UEFA Champions League 2012, la UEFA Europa League 2013, quattro FA Cup e tre Coppe di Lega. Si è ritirato nel 2019 dopo quattro anni all'Arsenal, con cui ha vinto un'altra FA Cup nel 2017.