Anteprima UEFA EURO 2020 Finlandia - Belgio: dove guardarla, notizie e stato di forma

Nel Gruppo B, il Belgio giocherà contro la Finlandia lunedì 21 giugno alle 21:00 CET a San Pietroburgo.

Dove guardare la partita in TV

Puoi consultare qui la lista delle emittenti partner UEFA.

Probabili formazioni

La Finlandia mostra la sua tecnica nel riscaldamento

Finlandia: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pukki, Lod

In diffida: Kamara, Lod, O'Shaugnessy, Sparv

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E Hazard

In diffida: T Hazard

Le parole dal campo

I gol classici EURO del Belgio

Markku Kanerva, Ct Finlandia: "Abbiamo creato molto contro la Russia ma l'ultimo passaggio non è ancora perfetto. Dobbiamo migliorare su questo. I giocatori sono di buon umore e faremo di tutto per ottenere qualcosa all'ultima giornata. Tutti conosciamo la qualità del Belgio e siamo consapevoli che sarà dura".

Thibaut Courtois, portiere Belgio: "Vincere il girone è una cosa prestigiosa. Ci proveremo. La fase successiva potrebbe essere più facile se non si vince il girone ma nel calcio ci possono essere sempre sorprese. Alla coppa del mondo ci è sembrato di soffrire di più col Giappone che non col Brasile. In realtà non si possono calcolare queste cose, si deve sempre andare in campo per vincere".

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Finlandia: SVSSSP

Belgio: VVVPVP